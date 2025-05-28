ABD ve Arjantin'den DSÖ'ye alternatif uluslararası sağlık sistemi girişimi

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arjantin Sağlık Bakanı Milei ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda alternatif bir uluslararası sağlık sisteminin oluşmasına ilişkin görüştüklerini ifade etti.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) alternatif bir uluslararası sağlık sistemi kurulmasına ilişkin Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüştü.
Kennedy Jr, X sosyal medya hesabından Milei ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
İki ülkeden DSÖ kararı
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevdeki ilk gününde, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.