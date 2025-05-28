ABD ve Arjantin'den DSÖ'ye alternatif uluslararası sağlık sistemi girişimi

Kennedy Jr ve Arjantin Sağlık Bakanı Mario Lugones tarafından yapılan ortak açıklamada ise DSÖ'nün Kovid-19 salgınını ele alış şekli eleştirilerek,

"Bu durum, küresel sağlıkta bağımsız ve bilime dayalı liderliğe olan acil ihtiyacın altını çizmiştir."