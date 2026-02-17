Yeni Şafak
ABD'den Doğu Pasifik ve Karayipler'de saldırı: 11 ölü

21:3017/02/2026, Salı
DHA
Operasyonda Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekne vuruldu.
Operasyonda Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekne vuruldu.

ABD Güney Saha Komutanlığı, ordunun Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen üç tekneyi vurduğunu ve 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Üç tekneye saldırı

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

11 ölü

İstihbarat tarafından teknelerin Doğu Pasifik ve Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda toplam 11 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Doğu Pasifik'teki iki teknede 8, Karayipler'deki üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu ifade edildi.



