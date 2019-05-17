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Dünya ABDden Türkiyeye gümrük vergisi indirimi
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AMERİKA

ABD'den Türkiye'ye gümrük vergisi indirimi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergi oranında indirime gitti.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergi oranında indirime gitti.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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