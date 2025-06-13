ABD'den yüz binlerce göçmene 'Ülkeden gidin' tebligatı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen ve mevcut yönetim tarafından sıklıkla hedef alınan göçmen programına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan yüz binlerce kişinin ABD'de yaşamalarına ve çalışmalarına izin veren geçici yasal statülerinin iptal edildiği belirtildi.

Yasal statüleri iptal edilen göçmenlere ülkeden ayrılmaları gerektiği konusunda e-posta gönderilmeye başlandığı bildirilen açıklamada, terk işlemlerini başlatanlara seyahat yardımı yapılacağı ve ülkelerine varmaları halinde bin dolar verileceği kaydedildi.





Yüz binlerce göçmene 'Ülkeden gidin' tebligatı





Biden yönetimi tarafından 2022'den itibaren verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD'de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.





ABD Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs'ta Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar vermişti.







