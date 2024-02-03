ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırıları sonrası bölgede tansiyon hızla yükseliyor: 16 kişi öldü nota verilecek

Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota vereceğini duyurdu.





Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki askeri ve sivil mevzilere saldırılarından dolayı, bu ülkenin büyükelçisinin de Bağdat'ta olmaması nedeniyle, maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak kendisine nota verileceği bildirildi.





ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTOM), üslerine yönelik saldırılara karşılık, Irak ve Suriye'de, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.





CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu belirtilmişti.









ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse daha önce düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.





Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi ise saldırıların ardından "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." açıklamasında bulunmuştu.





Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu aktaran Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu ifade etmişti.









16 kişi öldü 25 kişi yaralandı





Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının bilançosunu açıkladı.





Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. El Avvadi ayrıca ABD'nin saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdiği yönündeki açıklamaları da yalanladı. Saldırının barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığını ve Irak ile bölgenin güvenliğini uçuruma sürüklediğini vurgulayan El-Avvadi, “Irak hükümeti topraklarının hesaplaşma alanı olmasını reddettiğini yinelerken, uluslararası toplum tarafından kendisine verilen görevlerden ve yetkiden sapan koalisyon güçleri, Irak'ta güvenlik ve istikrarın tehdit edilmesine sebebiyet vermektedir” ifadelerini kullanmıştı. Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı da ABD'nin düzenlediği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.













Suriye'den açıklama





ABD'nin Irak ve Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılara Şam'dan da tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin saldırıları Orta Doğu'daki çatışmayı çok tehlikeli bir şekilde körüklüyor" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda asker ve sivilin öldüğü vurgulandı.









Gerginliği tırmandıracak stratejik bir hata





İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdiği saldırıları kınadığını bildirdi.





ABD yönetiminin "bir başka macerası ve stratejik hatası" olarak nitelediği saldırıların "bölgede gerginlik ve istikrarsızlığın tırmanmasından başka bir sonuç doğurmayacağını" ifade eden Kenani, ABD'nin bu saldırılarla yalnızca Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini öne sürdü.





Bölgedeki çatışmaların boyutlarının ve coğrafyasının genişletilmesi tehlikesine ve saldırıların devamının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturabileceğine dikkati çeken Kenani, söz konusu saldırıların önlenmesi için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulundu.









Bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getirecek





Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." bilgisini paylaştı.





Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu ifade etti.





Saldırının bölgenin güvenliğine zarar vereceğini vurgulayan Avvadi, şunları kaydetti:





"Bu saldırgan eylem, Irak'ta ve bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getireceği gibi, gerekli istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarla da çelişiyor. Irak olarak, topraklarımızın hesaplaşma ve çatışma sahası haline getirilmesine izin vermediğimizi bir kez daha yineliyoruz ve tüm tarafların bunu bilmesi gerekiyor. Ülkemizin toprakları ve egemenliği, hasımlar arasında mesaj göndermek ve güç göstermek için uygun yer değildir.





Kendisine verilen görev ve yetkiden sapan uluslararası koalisyonun varlığı da Irak'ta güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir 'gerekçe' haline geldi ve ayrıca Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışmalara sürüklenmesine de 'gerekçe' haline getirildi."









Ülke egemenliği ihlal edildi





Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Enbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bu saldırılar, Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu, Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor." dedi.























