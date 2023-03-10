ABD'ye göre savaş 2023’te de sürer: Rusya daha küçük hedefler peşinde

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Bahmut kentinde 7 aydır süren, Ukrayna ile Rus ordularının ağır kayıplar verdiği çatışmalar devam ederken, ABD’nin 2023’te Ukrayna’nın tamamı için benzer bir senaryoyu öngördüğü ortaya çıktı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Washington’da Kongre’de ABD’ye yönelik küresel tehditlere ilişkin oturumda konuştu. Ukrayna Savaşı’nın geleceği ile ilgili görüşlerini paylaşan ABD istihbaratının en tepedeki ismi, Batı yaptırımlarının devam etmesi, Rusya’nın seferberlik ilan etmemesi ve dışarıdan silah sağlamaması durumunda, belli başlı bölgelerde sene boyu süreceğini öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines.

Rusya’nın yeni toprak kazanmaktan ziyade elindeki toprakları tutma taktiğine yöneleceğini kaydeden Haines, savaşının tarafların birbirini tükettiği bir yıpratma savaşına dönüştüğünü, belirleyici bir askeri üstünlüğün söz konusu olmadığını ve Donetsk bölgesinde birkaç yüz metrelik alan üzerinde (Bahmut) günübirlik çatışmalar yaşandığını vurguladı. Haines, “Rusya Bahmut bölgesinde biraz ilerleme kaydediyor ki bu özel bir stratejik hedef değil ancak Rus ordusu diğer taraftan personel ve mühimmat eksikliği, komuta kademesindeki işlevsizlik, askerler arasında tükenmişlik ve moral zorlukları biri birçok sınırlama ile karşı karşıya” dedi. Rusya’nın askeri kayıplarının arttığını belirten Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu “daha mütevazı hedeflere yöneldiğini” ileri sürdü. Çatışmanın sonlanması için öneride bulunmayan Haines’ın açıklamaları “ABD, Bahmut örneğindeki gibi iki tarafında kazanım sağlayamadığı bir çatışma ortamını sürdürmek istiyor” yorumuna neden oldu.

AB’DEN ORTAK MÜHİMMAT DESTEĞİ

Diğer yandan taraflar arasında çözüm önerisi sunmayan Avrupa Birliği (AB) de “yıpratıcı çatışmanın sürdürülmesi” planına ortak olduğunu gösteren bir hamlede bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarına Ukrayna’ya silah yardımı için “ortak satın alma” teklifi sunduğunu belirterek “Bu prosedür hakkında genel bir mutabakat olduğunu söyleyebilirim ancak cevaplanmayı bekleyen sorular var” dedi. Yapılması gereken ilk şeyin üye ülkelerin mevcut stoklarından “NATO standardı veya Sovyet standardı 155 milimetrelik veya 152 milimetrelik top mermisi” göndermeleri olduğunu belirten Borrell, “Bu destek paketi için, bakanlara Avrupa Barış Fonu’ndan 1 milyar avroyu harekete geçirmelerini teklif ettim” dedi. Teklifinde ikinci olarak ortak satın alma konusuna değindiğini ifade eden Borrell, “Avrupa Savunma Ajansı aracılığıyla yeniden 155 milimetrelik mühimmat tedarik edebilmek için koordineli bir talebe ihtiyacımız var “ diye konuştu.

Pentagon’un ‘örnek olur’ korkusu

New York Times gazetesinin ABD’li eski ve görevdeki yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon’un, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu ya da insanlığa karşı suçlar işlediğine yönelik iddialara kanıt oluşturmak üzere ABD istihbaratı tarafından toplanan verilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM)iletilmesini istemediği iddia edildi. Gerekçe olarak kanıtlara sansür uygulayan Biden yönetiminin, alınabilecek kararın örnek teşkil etmesinden çekindiği ve ABD’nin hareket kabiliyetini kısıtlamasından endişe duyulduğu ifade edildi. ABD’nin diğer kurumlarının söz konusu belge ve verileri UCM’ye teslim etme konusunda hemfikir olduğu iddia edilen haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 3 Şubat’ta üst düzey bir toplantı düzenlediğini ve toplantıda Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu konudaki itirazını yinelediği iddia edildi. New York Times’a konuşan Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, anlaşmazlığı doğruladı ve Savunma Bakanlığı’nı suçladı.











