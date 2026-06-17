ABD'yi ayağa kaldıran plan! Suikast listesi ele geçirildi: Hedefte dünyanın en tanınan isimleri vardı

ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Güney Bahçesi'nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.