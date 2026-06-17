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ABD'yi ayağa kaldıran plan! Suikast listesi ele geçirildi: Hedefte dünyanın en tanınan isimleri vardı

ABD'yi ayağa kaldıran plan! Suikast listesi ele geçirildi: Hedefte dünyanın en tanınan isimleri vardı

09:5217/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
DHA
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FBI'dan suikast operasyonu! Beyaz Saray'daki plan son anda ortaya çıktı
FBI'dan suikast operasyonu! Beyaz Saray'daki plan son anda ortaya çıktı

Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alan bir saldırı planının engellendiğini duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Beyaz Saray'da düzenlenen UFC (Karma Dövüş Sanatları) etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti.

Dronlarla vuracak, nişancılar ateş açacaktı

ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şifreli mesajlar ele verdi

Savcılık, şüphelilerin çevre binaları dronlarla vurmayı ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kişilere ateş açmayı hedeflediğini açıkladı. Zanlıların şifreli mesajlarında ‘hükümet karşıtı’ görüşler paylaştığı belirtildi.

Suikast listesi ele geçirildi

Güney Bahçesi'nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.




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