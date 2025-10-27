Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Apple yine bir '9' numarayı atlıyor: 20. yıl için doğrudan iPhone 20’yi çıkaracak

Apple yine bir '9' numarayı atlıyor: 20. yıl için doğrudan iPhone 20’yi çıkaracak

10:2127/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Apple bu dönemde yalnızca tek bir model değil, birden fazla cihaz tanıtacak.
Apple bu dönemde yalnızca tek bir model değil, birden fazla cihaz tanıtacak.

Apple’ın 2027 yılında piyasaya süreceği modelin “iPhone 19” değil, “iPhone 20” olacağı bildirildi. Bu karar, şirketin iPhone serisinin 20. yıl dönümünü kutlama planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore merkezli ETNews’ün haberine göre, Omdia baş araştırmacısı Heo Moo-yeol, Seul’de düzenlenen bir konferansta Apple’ın 2027’deki amiral gemisini “iPhone 20” olarak adlandırmayı planladığını açıkladı.


Apple bu dönemde yalnızca tek bir model değil, birden fazla cihaz tanıtacak. 2027’nin ilk yarısında bütçe dostu iPhone 18'e modeli satışa çıkacak; ikinci yarıda ise iPhone 20 serisi, ikinci nesil katlanabilir iPhone ve yeni iPhone Air modelleri tanıtılacak.


Apple yine bir “9” numarayı atlıyor

Şirketin 20. yıl kutlaması kapsamında “iPhone 19”u atlaması, Apple’ın daha önceki numaralama geleneğini anımsatıyor. 2017’deki 10. yıl dönümünde Apple, iPhone 8 ile birlikte iPhone X’i (Roma rakamıyla 10) piyasaya sürerek iPhone 9’u pas geçmişti.


O dönemde iPhone X, çerçevesiz ekranı ve Face ID sistemiyle büyük yankı uyandırmış, Apple’ın “yeni dönem” tasarım anlayışını başlatmıştı. Ancak şirket bir yıl sonra iPhone XS ve iPhone XR serileriyle tekrar klasik numaralandırmaya dönmüştü.


20. yıl için özel konsept

Apple’ın 2027’deki lansmanının, iPhone’un 2007’de tanıtılmasından tam 20 yıl sonrasına denk gelmesi bekleniyor. Teknoloji çevreleri, şirketin bu özel yılda hem yeni bir tasarım dili hem de yenilikçi teknolojiler sunarak iPhone tarihindeki dönüm noktalarından birini tekrarlayacağı görüşünde.


Henüz Apple’dan resmi açıklama yapılmadı, ancak sızan bilgilere göre şirket iPhone 20 ile birlikte “yeni bir döneme” geçiş yapmayı hedefliyor.

#Apple
#iPhone 19
#iPhone 20
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hicr Suresi Konusu Nedir?