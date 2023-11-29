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Asma kilitli dehşet! Boynundaki zincirle pencereden kaçtı: Tüm dünya bu akılalmaz olayı konuşuyor

İspanya'da yaşanan akılalmaz olay tüm dünyayı dehşete düşürdü. 57 yaşındaki bir adam tarafından alıkonulan 40 yaşındaki kadın, pencereden kaçarak elinde ve boynundaki zincirlerle hastaneye koştu. Miranda de Ebro kentinde yer alan Santiago Apóstol hastanesinde çalışan doktorlar, kapıdan içeri giren yüzü gözü morluklar içindeki kadını gördüklerinde gözlerine inanamadı. Ülke gündemine oturan olay tüm dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

11:40 - 29/11/2023 Çarşamba
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Boynundaki zincirle pencerede kaçtı

Boynundaki zincirle pencerede kaçtı

İspanya'da 57 yaşındaki bir adam tarafından alıkonulan 40 yaşındaki kadın, pencereden kaçarak elinde ve boynundaki zincirlerle hastaneye koştu. Miranda de Ebro kentinde yer alan Santiago Apóstol hastanesinde çalışan doktorlar, kapıdan içeri giren yüzü gözü morluklar içindeki kadını gördüklerinde gözlerine inanamadılar.

Boynuna ve ellerine asma kilit vurup bayıltana kadar dövdü

Hastaneye gelen 40 yaşındaki kadının boynunda ve ellerinde zincirler vardı ve bu zincirler asma kilitle kilitlenmişti. Yorgun ve korkmuş görünüyordu. Doktorlar güvenlik gerekçeleri ile ismi açıklanmayan kadını tedavi altına aldı ve olay polise bildirildi.


Kadın polise verdiği ifadede, hastanede yatan bir arkadaşını ziyarete gittiğini, hastaneden ayrılırken yeni tanıştığı 'JMG' adlı adam tarafından bayılana kadar dövüldüğünü anlatan kadın, bilinci yerine geldiğinde boynundan zincirlendiğini fark ettiğini anlattı.


Kadını alıkoyduğu süre içinde sürekli şiddet uygulayan 57 yaşındaki adam kurbanın karşılık vermemesi için bir süre sonra ellerini de zincirledi.

Boynundaki zincirle pencereden kaçtı

Alıkonulduğu süreç içinde sürekli şiddete ve hakarete maruz kaldığını vurgulayan kadın adamın kendini boğmaya çalıştığını anlatırken, İspanyol basınının ulaştığı polis raporunda kadının adamın dikkati dağıldığı bir anda pencereden kaçmayı başardığı, akrabalarının yanına kaçtığı ve oradan da hastaneye gittiği belirtildi.

9 yaşındaki kız çocuğunu da kaçırmış

Kadının şikayeti sonrası zanlının kimliğinin belirlendiği ve tutuklandığı açıklandı. İspanyol polisi şüphelinin kimliğini açıklamazken, yerel basın adamın 2015 yılında dokuz yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmak ve taciz etmekten hüküm giydiğini yazdı.



#dehşet
#İspanya
#asma kilit
#hastane
13 dakika önce
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