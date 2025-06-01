Ateşkes için çekilme şartı : Trump, Musk’ın veda toplantısında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk ile düzenlediği basın toplantısında, "Gazze’de gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir" dedi. Trump, Musk ile birlikte Beyaz Saray’da son kez basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, Gazze’de silahların kısa zaman içinde susacağını söyledi. Hamas, önceki gün yaptığı açıklamada, teklifin insani yardım ve işgalin sona erdirilmesi de dahil taleplerini karşılamadığını belirtmişti. Gece saatlerinde ise direnişçi grup, Filistinli yetkililerle ateşkes şartlarını görüştüklerini duyurdu.

BOMBALARIN YAĞMADIĞI BİR ANLAŞMA

Trump, "Gazze, İran ve Çin meselelerinde barış, istikrar ve adalet için kararlıyız" mesajı verdi. ABD Başkanı, "Ortadoğu’nun üzerine bomba yağmadan bir anlaşma yapabiliriz. Bu dünya için kazanım olur" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da süregelen çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, "İsrail ateşkes teklifini kabul etti. Hamas üzerinde ciddi baskı var. Gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir" ifadelerini kullandı. Trump, sürecin başarıyla sonuçlanması halinde Gazze’de silahların susabileceğini belirtti.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Trump, ateşkes görüşmelerinde ABD’nin rolüne de dikkat çekerek, "ABD, barışın sağlanması için aktif bir diplomatik misyon yürütmektedir" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın Gazze Şeridi’ndeki süreci doğrudan etkileyeceğini söyledi. "İran ile de anlaşma yapma şansımız var. Onlar da çatışma istemiyor” diyen Donald Trump, “Bu, bölgesel istikrar için tarihi bir fırsat" dedi. "İsrail’in güvenliği ve Filistin halkının insani ihtiyaçları arasında denge kurulması gerektiğini" vurgulayan Trump, ABD’nin çözüm odaklı yaklaşıma bağlı kaldığını ifade etti.

HAMAS, ABD'YE CEVABINI İLETTİ

Trump'ın bu açıklamasına rağmen görüşmelerde tam mutabakat sağlanamadı.Hamas ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabın, arabulucu ülkelere iletildiğini duyurdu. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.

WİTKOFF'DAN DAYATMA

Witkoff ise Hamas'ın açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi. Witkoff, "Hamas'ın verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi geriye götürüyor" iddiasında bulundu. Witkoff, "Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

İSRAİL: İRAN’A ODAKLANIRIZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'de sağlanacak bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in İran'a odaklanmasını sağlayacağını söylediği bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu İsrailli kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Zamir kapalı bir oturumda "Esir takası anlaşması sadece ahlaki bir yükümlülük değil ve sadece Hamas üzerindeki askeri baskıyı arttırma amacı da taşımıyor. Aynı zamanda İran'a odaklanmamızı da sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ANLAŞILAMAYAN NOKTALAR

Taraflar arasında uzlaşılamayan noktalar da İsrail’in ateşkes taslağını sızdırması sonucu ortaya çıktı. Görüşmelerin ayrıntılarını bilen Filistinli kaynakların Şarku'l Avsat'a verdiği bilgiye göre yeni öneri anlaşmanın uygulanmasının ilk gününde beş İsrailli rehinenin, yedinci gününde de diğer 5 rehinenin serbest bırakılmasını öngörüyor. Daha önceki teklif ilk gün 10 rehinenin birden serbest bırakılmasını öngörüyordu, ancak Hamas'ın aralarında Filistinli-Amerikalı işadamlarının da bulunduğu arabulucularla temasa geçmesinin ardından anlaşma şartlarının uygulanmasını sağlamak için rehinelerin yarısının ilk gün, diğer yarısının da son gün serbest bırakılması kararlaştırıldı ve İsrail bunu reddetti. Bir önceki belgede ateşkesin 45 günden 60 güne uzatılacağı belirtilmiş, Hamas ise temasların bir parçası olarak ateşkesin 90 güne uzatılmasını talep etmişti.

200 milyar dolar tasarruf

ABD Başkanı Donald Trump, veda toplantısında Elon Musk’a methiyeler düzdü. ABD Başkanı, "Musk, eski yöntemleri yıktı, bilgisayar ve yazılım mühendislerinden oluşan yetenekli bir ekip kurdu. Boşuna harcanan milyarlarca dolarlık sözleşmeler iptal edildi" dedi. Trump ayrıca, DOGE ekibinin 2025-2026 mali yılları arasında 160 milyar doları aşan tasarruf sağladığını ve bu rakamın 200 milyar dolara yaklaştığını kaydetti. Basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un Vietnam’da uçaktan inerken yaşadığı "tokat" olayını değerlendiren Trump, "Bu iyi değildi. Onunla konuştum, iyi olduklarını söyledi. Kapının kapalı kaldığından emin olun" ifadelerini kullandı.







