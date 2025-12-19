Ateşkese rağmen çadır girişi yasak: Gazze halkı dondurucu soğuğa terk edildi

Agha ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şu an kış nedeniyle fırtına ve şiddetli yağışların yaşandığını belirten Agha, bu nedenle IOM ortaklarının müdahalede bulunduğunu söyledi.

Agha, "Acil ve engelsiz erişim olmadan, hayat kurtarıcı barınma yardımı geniş ölçekte insanlara ulaşamıyor. Bu nedenle bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için engelsiz erişimi savunmaya devam ediyoruz." dedi.

IOM ve ortaklarının, Gazze'de yerinden edilmiş ailelere barınma malzemeleri ulaştırdığını da aktaran Agha, "Ancak son birkaç gün ve haftadır gördüğümüz gibi şiddetli yağışlarla birlikte yüksek kaliteli acil durum barınağı şu anda her zamankinden daha acil." ifadesini kullandı.





AA muhabirinin, "Gazze'de son dönemde soğuk hava etkili oluyor ve insanlar bu yüzden hayatını kaybediyor. Bu yıl, bu yüzden kaç kişi yaşamını yitirdi?" sorusu üzerine DSÖ Sözcüsü Jasarevic, buna dair elinde net bir rakamın olmadığını aktardı.





Jasarevic, şöyle devam etti:





"(Gazze'de) Hastalığa ve nihayetinde ölüme yol açabilecek birçok faktör var. Açıkçası insanlar, kötü hijyen ve sağlık koşullarında yaşadıklarında, solunum yolu hastalıkları, su kaynaklı hastalıklar ve cilt hastalıklarına yakalanma riski artıyor. Gazze'deki insanların temiz suya, sanitasyon ve tuvaletlere erişebilmelerinin yanı sıra soğuk koşullarda yaşamamaları için şartların iyileştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Tüm bunlar şu anda seller, soğuk hava ve yağmurla birlikte insanların hastalıklara daha fazla maruz kalmasına ve daha fazla risk altında olmasına neden oluyor."

Gazze'de hala yeterli beslenmenin sağlanamadığına da işaret eden Jasarevic, bunun, insanların özellikle çocukların ve önceden var olan sağlık sorunları bulunanların savunmasız olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Ateşkese rağmen İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, bu nedenle yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.







