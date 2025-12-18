Dışişleri Bakanı Fidan ABD'deki Gazze zirvesine katılacak

Bakan Fidan'ın ABD'de katılacağı Gazze konulu toplantıda bölgesel gelişmeler de ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle yarın Miami'deki Gazze toplantısına katılacak. Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmelerin gerçekleştirileceği de bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'de düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.
Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.
