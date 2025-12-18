Dışişleri Bakanı Fidan ABD'deki Gazze zirvesine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'de düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.