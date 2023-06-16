Atina ölen göçmenleri suçladı

Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Nikolaos Alexiou, mültecilerin İtalya’ya gitmek istedikleri için yapılan yardım teklifini reddettiklerini savunurken, bu açıklama insan hakları örgütleri tarafından inandırıcı bulunmadı. Düzensiz göçmenleri taşıyan bota Yunan kuvvetlerinin neden müdahale etmediği sorusunu ise Alexiou, botta çok fazla insan olduğunu, bir müdahale durumunda batma tehlikesi olabileceğini, bu sebeple Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmen botunu izlemekle yetindiğini söyledi. Gemide tam olarak kaç kişi olduğu belirsizliğini korurken, Yunan medyası kurtarılan bir göçmene dayandırdığı haberde, 100’den fazla çocuğun faciadan önce kötü havadan korunmak üzere geminin alt güvertesine alındığı bilgisi verdi. Öte yandan düzensiz göçmenleri kurtarma konusunda bir çaba göstermeyen Yunanistan’ın faciadan dolayı üç günlük ulusal yas ilan etmesi, “timsah gözyaşı” olarak nitelendirildi.