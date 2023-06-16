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Dünya

Atina ölen göçmenleri suçladı

Yunanistan açıklarında 79 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine neden olan tekne faciasının şoku sürerken, Atina hükümetinin faciada sorumluluğu kurbanlara atma çabası tepki çekti.

Dış Haberler
04:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Nikolaos Alexiou, mültecilerin İtalya’ya gitmek istedikleri için yapılan yardım teklifini reddettiklerini savunurken, bu açıklama insan hakları örgütleri tarafından inandırıcı bulunmadı. Düzensiz göçmenleri taşıyan bota Yunan kuvvetlerinin neden müdahale etmediği sorusunu ise Alexiou, botta çok fazla insan olduğunu, bir müdahale durumunda batma tehlikesi olabileceğini, bu sebeple Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmen botunu izlemekle yetindiğini söyledi. Gemide tam olarak kaç kişi olduğu belirsizliğini korurken, Yunan medyası kurtarılan bir göçmene dayandırdığı haberde, 100’den fazla çocuğun faciadan önce kötü havadan korunmak üzere geminin alt güvertesine alındığı bilgisi verdi. Öte yandan düzensiz göçmenleri kurtarma konusunda bir çaba göstermeyen Yunanistan’ın faciadan dolayı üç günlük ulusal yas ilan etmesi, “timsah gözyaşı” olarak nitelendirildi.

Mısırlı çete gözaltında

Feci olayla ilgili soruşturmada Mısırlı 9 kişi gözaltına alındı. Mısırlılar yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanırken teknenin kaptanının da ölenler arasında olduğu kaydedildi.




#Yunanistan
#Göçmen
#Sahil Güvenlik
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