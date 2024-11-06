Avrupa Birliği'nden ABD'de zaferini ilan eden Trump'a çağrı: Dört gözle bekliyoruz

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Trump'ı güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışmaya davet ederken, AB Konseyi Başkanı Michel de AB'nin güçlü ve egemen bir ortak olarak stratejik gündeminde ilerleyeceği mesajını verdi.
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.
Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" mesajını paylaştı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor" değerlendirmesini yaptı.
Michel'den AB'nin kendi yolunda ilerleyeceği mesajı
AB yönetimi, bir süredir olası Trump zaferi için hazırlık çalışmaları yapıyordu.