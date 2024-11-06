Avrupa Birliği'nden ABD'de zaferini ilan eden Trump'a çağrı: Dört gözle bekliyoruz

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" mesajını paylaştı.