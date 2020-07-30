Avustralya Başbakanı Morrison Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayınladı

Avustralya Başbakan Scott Morrison, Kurban Bayramı öncesi Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde kutlama mesajı yayınladı. Müslüman toplumun Avustralya için önem arz ettiğini belirten Başbakan Morrison, Türkçe yayınladığı mesajında bayramın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl farklı kurallar altında kutlanacağına vurgu yaptı.

Eyaletlerin kendi Covid-19 kurallarına göre kutlama yapmasının önemine değinen Morrison, salgın nedeniyle kutlamaların şeklinde değişiklik olsa da birlik ve beraberlik bağlarının değişmeyeceğini ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor zamanlarda dua ve paylaşmanın yaşam için amaç ve anlam kazandırdığının altı çizen Morrison" Kutsal Kurban Bayramını kutlayan herkesin bayramını kutluyorum. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Müslüman toplumun Avustralya’nın kültürel yapısına getirmiş olduğu saygınlık ve nezaketin büyük zenginliğinden söz etmiştim. O zamanlar hiçbirimiz son aylarda yaşadığımız sorunlarla mücadelede bu erdemlerin ne kadar önemli olduğunu öngöremezdi. Bu zor dönemdeki anlayışınız ve çabalarınız için sizlere derin şükranlarımı sunarım" dedi.

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"Ulus olarak mücadele etmekte olduğumuz sorunlarla başa çıkma ve bu salgından kaynaklanan sorumluluğu paylaşma konusunda sabırla çalıştık" diyen Başbakan Morrison, "Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde Kurban Bayramı’nı kutlamanız son derece önemli" ifadelerini kullandı.

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'Ülkemize fark katıyorsunuz'

Morrison, "Şu an için kutlama şekillerimiz ile aileler ve inanç toplumları olarak bir araya gelmemiz farklı gerçekleşmekte. Fakat birlik ve birbirimize bağlılığımız gibi toplumumuzun önemli unsurları değişmemiştir. Birçok kültür ve inançlarımızla bizi Avustralyalılar olarak farklı kılan, birlikte çalışıp birbirimizi desteklememizdir.

Kurbanı anarken, son aylardaki fedakarlıklar Kurban Bayramının anlamını anlatıyor. Fakat, bu korkunç kriz döneminde bile duayı paylaşma ve sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz zamanı paylaşım gibi yaşamımızın süregelen adetleri bize anlam ve amaç kazandırmaktadır" dedi.

Bu tür kutlamaların inancı yaşama fırsatı olduğunu ifade eden Morrison, "Biliyorum ki yaşamınızda bir rehber ve ışık olan inancınız, sizi ve toplumunuzu desteklemeye devam edecektir. Bu zor zamanda ve bu muazzam Kurban Bayramı ve hayır döneminin ruhu içinde biliyorum ki size düşeni yapacak ve çevrenizdekilere huzur ve desteklerinizle ulaşacaksınız. Çabalarınız ve yaptığınız fedakarlıklarla inancınızı tam olarak yaşıyor ve toplumunuza ve ülkemize bir fark katıyorsunuz" ifadelerini kullandı.