Avustralya Filistin'i tanımadı

Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı. Yeşiller Partisinin lideri Adam Bandt'ın "barışa doğru somut adım" olarak nitelediği ve ülkesinin Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı 5'e karşı 80 oyla parlamento engeline takıldı.
Ülkede tartışmalara yol açtı
Bandt, parlamentodaki oylamanın sonuçlarını eleştirerek, iktidardaki İşçi Partisinin Filistin'in tanınması aleyhine oy kullandığını hatırlattı. İşçi Partisinin Filistin'i tanıyan 146 ülke yerine ana muhalefet lideri Peter Dutton'a katıldığını belirten Bandt, "Hiçbirimiz, İşçi Partisinin soykırım karşısındaki suç ortaklığını ve korkaklığını unutmayacağız." ifadesini kullandı.
Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, yaptığı konuşmada, Filistin'i tanıma tasarısını parlamentoya sunan Yeşiller Partisinin "samimiyetsiz" olduğunu öne sürmüştü. Watts, "barışa bağlı, şiddeti reddeden, reforme edilmiş bir Filistin hükümeti" görmek istediklerini belirterek, "(Filistin devletini) Tanımanın barış davasını ilerletip ilerletmeyeceğine göre hareket edeceğimizi açıkça belirttik." ifadesini kullanmıştı.
Avustralya parlamentosu üyesi Julian Leeser de tasarının "Orta Doğu'daki durumu değiştirmeyeceğini" öne sürerek söz konusu tasarıya karşı olduklarını ifade etmişti.
İrlanda, Norveç ve İspanya, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.