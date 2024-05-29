Avustralya Filistin'i tanımadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin devletini resmi olarak tanımalarının ardından, bundan sonraki öncelikli adımlarının "ateşkesin sağlanması için çalışmak" olduğunu söyledi. Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın İspanya, İrlanda ve Norveç'i hedef alan açıklamalarına da sert tepki gösteren Albares, "Yalan, rezil, provokatör ve gündemi çarpıtmaya çalışan mesajlar atıyor. İrlanda ve Norveç ile birlikte koordinasyonlu, sakin ve kararlı şekilde uygun zaman geldiğinde gereken ortak cevabı vereceğiz" ifadelerini kullandı.