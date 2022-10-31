Dünya Avustralyada İngiliz monarşisine karşı cumhuriyet hamlesi
OKYANUSYA

Avustralya’da İngiliz monarşisine karşı cumhuriyet hamlesi

Avustralya, İngiliz monarşisinden ayrılıp cumhuriyet olmak için 2023’te istişare toplantıları düzenleyecek. 9News sitesinin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Avustralya’da cumhuriyet tartışmaları yeniden gündeme geldi. Federal hükümet, 2023’ün ilk aylarında Avustralya’nın monarşiyle bağlarını kesip kesmemesi konusunda halkın görüşlerini öğrenmek için istişare toplantıları yapacak.

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Haber Merkezi Diğer
Avustralya’da İngiliz monarşisine karşı cumhuriyet hamlesi
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Avustralya, İngiliz monarşisinden ayrılıp cumhuriyet olmak için 2023’te istişare toplantıları düzenleyecek.

9News sitesinin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Avustralya’da cumhuriyet tartışmaları yeniden gündeme geldi. Federal hükümet, 2023’ün ilk aylarında Avustralya’nın monarşiyle bağlarını kesip kesmemesi konusunda halkın görüşlerini öğrenmek için istişare toplantıları yapacak.

9News Politika Haberleri Editörü Charles Croucher, Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Thistlethwaite’ın halkın görüşlerini öğrenmek için “dinleme turuna” çıkacağı yorumunu yaptı.

Uzmanlar, anayasanın değişmesi için halkın çoğunluğunun “evet” oyu vermesi ve 6 eyaletin 4’ünden “evet” kararı çıkması gerektiğini söylüyor.

Avustralya’nın cumhuriyetçi hareketi 1999 referandum yenilgisinden sonra gücünü kaybetmişti ancak Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü, bazı muhaliflerin monarşiyi terk etme çağrılarına yol açtı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, yeniden seçilirse İngiltere’den ayrılmak için bir referandum düzenleyebileceğini belirtmişti.

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