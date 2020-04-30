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Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPGli 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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