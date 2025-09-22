Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu: Ahmed Şara'dan New York'ta manidar poz

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için dünya liderleri New York ’ta bir araya geldi.





Toplantıya Suriye de katılırken, ülke temsilini en üst düzeyde sağladı.





Ahmed Şara ABD'de





Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu kapsamda ABD'de.





Şara'ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ederken bu ziyaret, birçok açıdan sembolik değer taşıyor.









Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek.

Diğer yandan Şara'nın geçmişi de bu ziyaret kapsamında dikkat çekiyor.





Irak'ta ABD'ye karşı savaştı





Genç yaşta Irak'ta ABD'ye karşı savaşan Şara, Irak-ABD savaşında esir düşmüş ve bu esaret sürecinde El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin içinde bulundu.

Irak'dan Suriye'ye geçen Şara, burada HTŞ'yi kurdu ve Esad rejimine karşı savaştı.





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye diasporasıyla bir araya geldi.





Başına milyonlarca dolar ödül kondu





Başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Şara, Suriye'deki muhaliflerle başladığı son devrim ayaklanması ile Halep'ten çıkarak 2023 yılının aralık ayında Şam'a girdi.





14 yıllık iç savaşı bitiren Şara, Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.





Ahmed Şara, tüm bu geçmişiyle birlikte BM 80. Genel Kurulu'nda dünyaya hitap edecek.

