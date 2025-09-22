Yeni Şafak
Birçok ABD ürününe uygulanan ek vergiler kaldırıldı

Birçok ABD ürününe uygulanan ek vergiler kaldırıldı

22/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 2018 yılında alınan kararla bazı ABD ürünlerine uygulanan 'ek mali yükümlülükler' kaldırıldı. Otomobilden kozmetik ürünlerine, plastik eşyalardan tütün ve kağıt türlerine birçok kalem üründe fiyatların düşmesi bekleniyor.

22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; 2018 yılında bazı ABD ürünlerine uygulanan 'ek mali yükümlülükler' kaldırıldı.

Yapılan duyuruda,
"11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın yürürlükten kaldırılmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir."
ifadeleri yer aldı.

Bu ürünlerin fiyatları düşebilir

2018 yılındaki karara göre; ek vergi uygulanan başlıca ürünler şöyleydi:

•Pirinç (%25)

•Sert kabuklu meyveler (%10)

•Yaprak tütünü (%30)

•Etil alkol & alkollü içkiler (%70)

•PVC (%25)

•Poliamid (%5)

•Kozmetik & cilt bakım ürünleri (%30)

•Kağıt türleri (%10–25)

•Plastik eşyalar (%30)

•Binek otomobilleri (%60)

Ek vergilerin kaldırıldığı kararla, ABD’den ithal edilen bu ürünlerde fiyatların düşmesi bekleniyor.

2018 tarihli Resmi Gazete kararında yer alan ve ABD'ye ek vergi uygulanan ürünlerin listesi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
