Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 2018 yılında alınan kararla bazı ABD ürünlerine uygulanan 'ek mali yükümlülükler' kaldırıldı. Otomobilden kozmetik ürünlerine, plastik eşyalardan tütün ve kağıt türlerine birçok kalem üründe fiyatların düşmesi bekleniyor.
22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; 2018 yılında bazı ABD ürünlerine uygulanan 'ek mali yükümlülükler' kaldırıldı.
Bu ürünlerin fiyatları düşebilir
2018 yılındaki karara göre; ek vergi uygulanan başlıca ürünler şöyleydi:
•Pirinç (%25)
•Sert kabuklu meyveler (%10)
•Yaprak tütünü (%30)
•Etil alkol & alkollü içkiler (%70)
•PVC (%25)
•Poliamid (%5)
•Kozmetik & cilt bakım ürünleri (%30)
•Kağıt türleri (%10–25)
•Plastik eşyalar (%30)
•Binek otomobilleri (%60)
Ek vergilerin kaldırıldığı kararla, ABD’den ithal edilen bu ürünlerde fiyatların düşmesi bekleniyor.