'Biz büyüyemeyiz' sözü Jackie Chan’i ağlattı

Dünyaca ünlü Çinli oyuncu ve yönetmen Jackie Chan
Çinli oyuncu ve yönetmen Jackie Chan, katıldığı bir etkinlikte Gazze’ye dair izlediği bir filmin kendisini ağlattığını söyledi. Videoda Filistinli bir çocuk “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez” cevabını veriyor.

Dünyaca ünlü Çinli oyuncu ve yönetmen Jackie Chan, vizyona girecek olan filminin ön gösterimi için katıldığı bir etkinlikte işgalci İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım hakkında çarpıcı cümleler sarf etti. Gazze’ye dair izlediği bir videodan etkilendiğini belirten Chan, bir çocuğa yöneltilen “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna verilen cevabın kendisini derinden sarstığını ifade etti. Chan, çocuğun “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez” sözlerini hatırlatarak, bu anın ardından gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Chan, konuşmasında, “O an dayanamadım, ağladım. Gazze… Gazze’nin çocukları her gün bombalanıyor, görüyorsunuz” ifadelerini kullandı. Jackie Chan’ın Gazze’deki çocuklara dair duygularını paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı ve iki yıldır süren soykırımda 28 bini çocuk, 71 bini aşkın Filistinliyi katlederken Gazze’nin yüzde 90’ını yerle bir etti. İsrail’in uyguladığı kuşatma nedeniyle yüzlerce Filistinli açlıktan ya da donarak can verdi.


