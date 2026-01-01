Yeni Şafak
İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

10:271/01/2026, Perşembe
AA
Filistin bayrakları ve meşaleler taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdi.
Filistin bayrakları ve meşaleler taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.


"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Burada grup adına yapılan açıklamada, "Yeni yılda Filistin'deki kitlesel ölümleri, kuşatmaları ve bu olaylara sessiz kalınmasını reddediyoruz. Adaletsizliğe göz yumarak yeni bir yıla başlamayı reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.


İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdiler

Açıklamada, İsrail'in Filistin ile yaptığı barışa uymadığına dikkat çekilirken, "Dünya yeni yıla girerken Filistin'de soykırım devam ediyor.

Ateşkese rağmen Filistinliler öldürülüyor, kuşatma devam ediyor ve insanlar çadırlarda barınaksız kalarak donarak ölüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.


Filistin bayrakları ve meşaleler taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

#Filistin
#israil
#İsveç
