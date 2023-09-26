BM kürsüsünde dirilişin ayak sesleri duyuldu: Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır

Son iki asırdır Fransa'nın başta geldiği Batılı ülkelerin tek tek sömürüsü haline gelen Afrika kıtasının devlet liderleri, BM kürsüsünde tek tek tabir-i caizse 'yeter' dedi. Batı Afrika ülkesi Togo Dışişleri Bakanı Robert Dusney'in Avrupa ülkelerine, 'Siz kim oluyorsunuz ki bize patronluk taslıyorsunuz' çıkışının ardından bir haykırış da Burkina Faso'dan geldi.









Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşmasında, Afrika'nın, insanların kendilerini yoksullaştıran, aç bırakan ve işkence yapanlar için şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışladığı dünyadaki tek kıta olduğunu söyledi.





'Altüst olmuş bir dünyadayız!' diyen Bazié, ''Milyarderlerin uzandığı sahillerde cesetler çöpe atılıyor. Bir yol ayrımındayız. Ortak amacımız çocuklarımıza iyi bir sosyal iklime sahip bir dünya bırakmak. Söylemlerle uygulamalar, gerçekler arasında uyumsuzluk var. BM Güvenlik Konseyi felç oldu'' ifadelerini kullandı.





Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié.





'Batı Afrika'yı ihlal etti, istismar etti ve yağmaladı'





Martinikli şair Aimé Césaire'ni hatırlatan Bakan Bazié, ''Aimé Césaire şöyle demiştir: “Afrika, dünyada halkların kendilerini yoksullaştıran, aç bırakan ve işkence edenler için şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışladığı tek kıtadır. Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır!'' diyerek Fransa'nın kıtadaki yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.





Fransa'nın Batı Afrika'yı istismar ettiğini ifade eden Bazié, 'İstismar etti, istismar etti ve yağmaladı, Afrika liderleri olarak bizim sorumluluk payımız nedir? Ayaklar altına alınmaya hazır olan biz Afrikalı liderler değil miyiz? Aslında kimliğimizi bir hiç olmak için terk ettik. Gerçeklerimize uymayan ithal isimlere yer açmak için isimlerimiz ortadan kayboldu. Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor'' ifadelerine yer verdi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.





'Evlerimize eşcinsellik girmeyecek'





Batı Afrika'ya LGBT dayatıldığını belirten Bazié, ''Tekeşlilikte Batı'yı taklit ederek taklit ettik, bugün ise karşıt değerlerin, doğal olmayan tavırların özgürlük kapsamına girdiğine inanmamızı istiyorlar! Evimizde eşcinsellik söz konusu olmayacak!'' diyerek sözlerine son verdi.



