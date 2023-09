BM kürsüsünde dirilişin ayak sesleri duyuldu: Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, deyim yerindeyse Batı'ya 'One Minute' şoku yaşattı. 'Sizin köleniz değil, ortağınız olmak istiyoruz.' diyen Dussey, ''Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz, kim oluyorsunuz ki bizi böyle aşağılayabiliyorsunuz?'' ifadelerine yer verdi. Her defasında Batı ülkelerinin Afrika'ya karşı üstenci tavrını yinelediğini belirten Dussey, ''Üstenci tavrınızdan yorulduk, kamuoyumuzu, halkımızı, idarecilerimizi aşağılamanızdan yorulduk, küçümseyici tavrınızdan yorulduk, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık, bıktık'' açıklamasın bulundu.