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Dünya

BM kürsüsünde dirilişin ayak sesleri duyuldu: Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır

Afrika devletleri, Birleşmiş Milletler kürsüsünde tek tek Batılı ülkelere ders verdi. Batı Afrika ülkesi Togo'nun 'One Minute' dercesine tutunduğu tavrın arkasından Burkina Faso da Avrupa'ya had bildiren açıklamalarda bulundu. Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşmasında Fransa'nın kıtaya sadece talihsizlik getirdiğini ifade etti. Bazié, Fransa için ''Elbette Batı Afrika'yı ihlal etti, istismar etti ve yağmaladı, Afrika liderleri olarak bizim sorumluluk payımız nedir? Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor'' diye sordu. Ülkelerinde eşcinselliğe geçit vermeyeceklerini de dile getiren Bazié, ''Tek eşlilikte Batı'yı kopyaladık. Şimdi de karşı değerlerin, doğaya aykırı tutumların bir özgürlük meselesi olduğuna inanmamızı istiyorlar. Afrika'da eşcinsellik söz konusu olmayacaktır. Tekrar ediyorum, bizde eşcinsellik söz konusu olamaz'' diyerek sözlerine devam etti.

Zeynep Karçığa
15:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, BM kürsüsünde Fransa'nın Afrika'daki sömürüsünü haykırdı.

Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, BM kürsüsünde Fransa'nın Afrika'daki sömürüsünü haykırdı.

Son iki asırdır Fransa'nın başta geldiği Batılı ülkelerin tek tek sömürüsü haline gelen Afrika kıtasının devlet liderleri, BM kürsüsünde tek tek tabir-i caizse 'yeter' dedi. Batı Afrika ülkesi Togo Dışişleri Bakanı Robert Dusney'in Avrupa ülkelerine, 'Siz kim oluyorsunuz ki bize patronluk taslıyorsunuz' çıkışının ardından bir haykırış da Burkina Faso'dan geldi.



Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşmasında, Afrika'nın, insanların kendilerini yoksullaştıran, aç bırakan ve işkence yapanlar için şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışladığı dünyadaki tek kıta olduğunu söyledi.


'Altüst olmuş bir dünyadayız!' diyen Bazié, ''Milyarderlerin uzandığı sahillerde cesetler çöpe atılıyor. Bir yol ayrımındayız. Ortak amacımız çocuklarımıza iyi bir sosyal iklime sahip bir dünya bırakmak. Söylemlerle uygulamalar, gerçekler arasında uyumsuzluk var. BM Güvenlik Konseyi felç oldu'' ifadelerini kullandı.


Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié.

'Batı Afrika'yı ihlal etti, istismar etti ve yağmaladı'


Martinikli şair Aimé Césaire'ni hatırlatan Bakan Bazié, ''Aimé Césaire şöyle demiştir: “Afrika, dünyada halkların kendilerini yoksullaştıran, aç bırakan ve işkence edenler için şarkı söylediği, dans ettiği ve alkışladığı tek kıtadır. Afrika'nın talihsizliği Fransa ile karşılaşmış olmaktır!'' diyerek Fransa'nın kıtadaki yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.


Fransa'nın Batı Afrika'yı istismar ettiğini ifade eden Bazié, 'İstismar etti, istismar etti ve yağmaladı, Afrika liderleri olarak bizim sorumluluk payımız nedir? Ayaklar altına alınmaya hazır olan biz Afrikalı liderler değil miyiz? Aslında kimliğimizi bir hiç olmak için terk ettik. Gerçeklerimize uymayan ithal isimlere yer açmak için isimlerimiz ortadan kayboldu. Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor'' ifadelerine yer verdi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

'Evlerimize eşcinsellik girmeyecek'


Batı Afrika'ya LGBT dayatıldığını belirten Bazié, ''Tekeşlilikte Batı'yı taklit ederek taklit ettik, bugün ise karşıt değerlerin, doğal olmayan tavırların özgürlük kapsamına girdiğine inanmamızı istiyorlar! Evimizde eşcinsellik söz konusu olmayacak!'' diyerek sözlerine son verdi.


Togo Dışişleri Bakanı BM'de Batı'ya seslendi: Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz
Togo Dışişleri Bakanı BM'de Batı'ya seslendi: Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, deyim yerindeyse Batı'ya 'One Minute' şoku yaşattı. 'Sizin köleniz değil, ortağınız olmak istiyoruz.' diyen Dussey, ''Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz, kim oluyorsunuz ki bizi böyle aşağılayabiliyorsunuz?'' ifadelerine yer verdi. Her defasında Batı ülkelerinin Afrika'ya karşı üstenci tavrını yinelediğini belirten Dussey, ''Üstenci tavrınızdan yorulduk, kamuoyumuzu, halkımızı, idarecilerimizi aşağılamanızdan yorulduk, küçümseyici tavrınızdan yorulduk, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık, bıktık'' açıklamasın bulundu.

#Burkina Faso
#Afrika
#Fransa
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