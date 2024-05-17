Bosna Türkiye’dir Türkiye Bosna: Boşnak çocukları İstiklal Marşı’nı okudu

Etkinliğe Türkiye’den Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ener Eminoğlu’nun yanı sıra, Bosna Hersek Sadık Babür Girgin, Büyükelçisi YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, YEE Bosna Hersek Koordinatörü Mehmet Akif Yaman ile Bosna Hersek’ten başbakanlar, eğitim bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda temsilci, bürokrat da yer aldı.





6 BİN TÜRKÇE ÖĞRENEN BOŞNAK ÖĞRENCİ KATILDI





Yapılan etkinliğe, YEE’nin himayesinde ilk olarak Bosna Hersek’te başlatılan ve 12 yıldır devam eden “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında ülkedeki okullarda Türkçe öğrenen 11-16 yaş aralığındaki yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı. Programa Bosna Hersek’in her bölgesinden 120 otobüsle öğrenciler taşındı. Salonun girişine de Türk bayrağı asıldı. Çocuklara meyve suyu, sandviç ikram yapıldı. Salonun her köşesinde Boşnakça yazıların altında, Türkçe tercümeleri de yer aldı. Bosna Hersek polisleri güvenlik önlemleri alırken, Türk Temsil Heyeti tarafından gönderilen askerler de etkinlikte yer aldı.





TÜRK VE BOSNA BAYRAKLARI DALGALANDI





Programa katılan öğrencilerin ellerinde kendi ülkelerinin yanı sıra Türk bayrakları da dalgalandı. Yine Sahnede Bosna Hersek bayrağı ile birlikte Türk bayrağı da sergilendi. Etkinliğin başında önce Bosna Hersek’in milli marşı okunurken, ardından İstiklal Marşı da seslendirildi. Çocuklar İstiklal Marşı okunurken ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Ayrıca “Bosna”, “Türkiye” sloganları atıldı.

TÜKRÇE ŞARKILAR İLE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ





Evrensel bir hâl alan “Memleketim” şarkısı, salondaki tüm Boşnak çocukların katılımıyla büyük bir coşkuyla seslendirildi. Ayrıca, Türk sanatçıların şarkıları başta olmak üzere, Türkiye’nin geleneksel oyunları ile Konya Selçuklu Belediye’sinden halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Yine Türkiye’ye özgü “Erik Dalı” parçası çalınırken, çocuklar coşkuyla şarkılara eşlik etti. Boşnakların ünlü bir ilahisi olan “Bosna Cennetten Bir Köşe Olsaydı” parçası seslendirildi. Boşnak bir öğrenci tarafından “Bayrağım” şiiri okundu. Tribünlerdeki bütün çocuklar halaylar eşliğinde eğlendi. Bosna Hersek’in dört bir yanından gelen çocuklar geldikleri şehirlere özel ayrılan tribünlere oturdu.

BOSNA TÜRKİYE’DİE, TÜRKİYE BOSNA’DIR





Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisine vurgu yaparak, “Daha ortak yapacak çok işimiz var. Bosna Türkiye’dir, Türkiye Bosna’dır” dedi.

İLGİ DEVAM EDECEK





Gazetemize değerlendirmelerde bulunan YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, geleneksel hale gelen Çocuk Şenliği programında enstitünün organizasyon kabiliyetinin en yüksek düzeyde kullanmak suretiyle Türkiye ve Bosna Hersek’e büyük hizmetler verdiğini dile getirdi. Yalçın, “Bu programda çocuklarımız bir araya geliyor. Bugünün anlam ve önemine binaen çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. 2013 yılından beri uyguladığımız Türkçe yeterlilik sınavı ve buna paralel olarak kültür sanat projelerimizden sadece bir tanesine şahit olduk. İlginin artarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN BOSNA’DA FARKLI BİR ANLAMI VAR



