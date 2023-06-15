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Dünya

Cezayir Fransa’yla hesaplaşacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Paris yönetimi ile gergin politik ilişkilere sahip olduğu bir dönemde, Cezayir Milli Marşı’nda Fransa’ya karşı yapılan atfın geri getirilmesi yönündeki kararı imzaladı

Dış Haberler
04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesinin Paris yönetimi ile gergin politik ilişkilere sahip olduğu bir dönemde, Cezayir Milli Marşı’nda Fransa’ya karşı yapılan atfın geri getirilmesi yönündeki kararı imzaladı. “Kasemen (Yemin olsun)” isimli marşta söz konusu bölüm, Cezayir’in petrol krizi nedeniyle ekonomik zorluklarla boğuştuğu 80’li yıllarda Paris ile siyasi sıkıntı yaşamamak için çıkarılmıştı. Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, “Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir’in yaşaması için kararlıyız” ifadeleri yer alıyor.



#Cezayir
#Fransa
#Abdulmecid Tebbun
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