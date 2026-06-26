Çifte deprem Venezuela'yı yıktı

Latin Amerika ülkesi Venezuela, dün peş peşe yaşanan iki şiddetli depremle büyük bir yıkım yaşadı. Sabaha karşı başkent Karakas’ın batısındaki Yaracuy eyaletine bağlı Yumare'nin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bundan 39 saniye sonra aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 188 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını bildirdi. Büyük yıkıma sebep olan depremde ölü sayısının artması beklenirken dünya ülkelerinden Venezuela ile dayanışma mesajları verildi.

126 YILIN EN BÜYÜĞÜ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, depremlerin derecesinin 7,5 ve 7,2 olduğu ifade edildi. Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan Venezuela’nın bulunduğu bölgede, bu çapta meydana gelen en son depremin 1900 yılında kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, dünkü 7,5 büyüklüğündeki depremin son 126 yılın en büyük depremi olduğuna vurgu yapıldı. Bölgede en son Karakas açıklarında 29 Ekim 1900’de 7.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

ÖLÜ SAYISI NEDEN ARTABİLİR?

Resmi verilere göre, Venezuela’da yaşanan depremin ardından açıklanan ölü sayısı henüz ilk belirlemeler sonucunda ulaşılan bir sayı olarak görülüyor. Ancak depremin ana üssü Yaracuy eyaletinin yanı sıra, başkentin kuzeyindeki La Guaria eyaletinde de büyük bir yıkım tespit edildi. Söz konusu bölgeden henüz net bir ölü ve yaralı sayısı gelmedi. Konuya dair dün bir açıklama yapan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğuna dikkat çekti. Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu" diye konuştu.

ABD VE AVRUPA TEYAKKUZDA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, depremin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuela’daki arama kurtarma çalışmaları için derhal uzman ekipler gönderdiğini söyledi. Rubio, açıklamasında, ABD’nin Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğuna dikkat çekerek, Başkan Trump’ın talimatıyla hemen harekete geçildiğini aktardı. Trump ise açıklamasında, depremin korkunç ölü sayısına sebep olduğunu ifade etti. Depremin ardından Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB), Hindistan, Çin, Filipinler ve Körfez ülkeleri de Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve gerekli her desteği sağlamaya hazır olduklarını ilan etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Delcy Rodriguez ile telefon görüşmeleri yaparak desteklerini iletti.





Türkiye’den destek teklifi

Venezuela’daki deprem sonrası harekete geçen ülkelerin başında Türkiye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajda "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuelalı mevkidaşı Yvn Gil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Dışişleri Bakanlığı da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, "Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Fidan, Türkiye’nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti. Türk Kızılay, Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek, ihtiyaç duyulması halinde destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.



