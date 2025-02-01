Çin kendi Pentagon’unu inşa ediyor

İngiliz Financial Times, Çin'in Pekin'in batısına çok büyük bir "askeri şehir" kurduğunu yazdı. Haberde, Pekin'in 30 kilometre güneybatısına boydan boya 4 kilometre genişliğinde devasa bir yapı inşa edileceği kaydedildi. Projenin adının da, "Pekin Askeri Şehri" olarak adlandırıldığı kayıtlara geçerken yapının 6 milyon metrekarelik bir alana inşa edileceği belirtildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 100'üncü yılının kutlanacağı 2027'de tamamlanması beklenen proje ile ilgili yorum yapan uzmanlar, "Uydu görüntülerinden en az 100 vincin kullanıldığı görülüyor. Muhtemelen yer altında çok sayıda geçiş ve tünel de yapıyorlar" dedi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği belirtilirken bu "savaş zamanı yönetim merkezinin" Pentagon olarak da bilinen ABD Savunma Bakanlığı'nın 10 katı büyüklükte olduğu da kaydedildi.