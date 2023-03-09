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Dünya

Çinli öğrencilerin ChatGPT sevgisi: Hükümet tedbirleri işe yaramıyor

Çin hükümeti kısa süre önce ChatGPT’ye erişimi kısıtlasa da ülkede gitgide daha fazla öğrenci kitap özetleri yazmak, fen ve matematik problemlerini çözmek ve dil becerilerini geliştirmek gibi amaçlarla engelleri aşarak yapay zeka botuna yöneliyor.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çinli öğrenciler, Arşiv.

Çinli öğrenciler, Arşiv.

Saniyeler içinde problem çözebilme, üst kalitede denemeler, şiirler ve programlama kodları oluşturabilme yeteneğine sahip yapay zeka botu ChatGPT, kopya çekme ve intihal konusunda küresel düzeyde okullarda daha fazla öğretmenin endişe duymasına neden oluyor. Çinli çocukların, okul ödevlerine harcadıkları zamanı azaltmak için ChatGPT’ye yönelmesi, kısa bir süre önce bu aygıtı yasaklayan ülkede tartışmaları beraberinde getiriyor. Yapay zeka botu Çin’de yasak olsa da çocuklar, kitap özetleri yazmak, fen ve matematik problemlerini çözmek ve dil becerilerini geliştirmek için, sanal özel ağ (VPN) kullanarak ülkedeki “Büyük Güvenlik Duvarı”nı aşıyorlar.

VPN ile giriyorlar

Rekabetçi eğitim sisteminde çocukların ev ödevlerine saatler harcadığı Çin’de, ChatGPT’nin bu süreleri yarı yarıya azalttığı ifade edildi. VPN kullanımı haricinde bazı öğrenciler, kısıtlamaları aşmak için yabancı telefon numaraları satın alıyor. Raporlara göre ülkede kullanıcılar, bir dolardan daha az bir bedelle bir ABD numarası satın alabilirken , Hindistan’da kayıtlı satıcıların neredeyse 10 cente telefon hattı sattığı belirtildi. Öğrenciler ChatGPT’yi ayrıca, ABD, İngiltere veya Avustralya’daki kolejlere girmek için hazırlanmalarını sağlayan Çin’in dev İngilizce sınavlarına hazırlık endüstrisinin alternatifi olarak görüyor. Yapay zeka ile konuşarak dillerini geliştiren öğrenciler, kurslara sarf edecekleri ciddi maliyetlerden de kurtuluyorlar. Çin medyası geçen ay, hükümet tarafından ülkedeki en büyük mesajlaşma uygulaması WeChat’in sahibi Tencent ve rakibi Ant Group da dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerine platformlarında ChatGPT’ye erişimi kesme emri verildiğini bildirmişti. Devlet medyası sık sıkı yapay zeka botunu “yabancı siyasi propaganda” yaymak için bir araç olarak sunarak hedef haline getiriyor.

Yasaklamak ya da benimsemek

Çin’de ChatGPT gibi sistemleri yasaklamak mı yoksa benimsemek mi gerektiğine dair tartışmalar sürüyor. Ülkede yapay zeka tartışmaları sürerken, Baidu ve Alibaba gibi ülkenin dev teknoloji firmaları, ChatGPT’ye rakipler geliştirdiklerini söylediler. Pekin yönetiminin ise yakında yapay zekayı yönetmek için yeni kurallar getireceğini iddia ediliyor. Çin’de bir metnin yapay zeka kullanılarak yazıp yazılmadığını tespit eden araçlara erişilebilse de, okullar aynı zamanda akademik etiğe uyulmasını sağlamak için öğretmenleri eğitiyor. Ancak ChatGPT’yi saniyeler içinde özelleştirilmiş ders planları oluşturmak gibi bazı amaçlar için öğretmenlerin de kullanması, öğrencilere bu konuda yaptırım uygulamayı daha da zorlaştırıyor.







#Çin
#Öğrenci
#Yapay Zeka
#ChatGPT
1 saat önce
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Çinli öğrencilerin ChatGPT sevgisi: Hükümet tedbirleri işe yaramıyor
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