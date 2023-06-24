Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e destek telefonu: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...