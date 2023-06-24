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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e destek telefonu: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.

15:47 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.


Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı."
ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.


Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.


Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...

#Rusya
#Türkiye
#Wagner
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