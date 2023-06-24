Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e destek telefonu: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Putin'e, Rusya'da yaşananların en kısa sürede suhuletle çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.