Daha neler göreceksiniz

Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyelerini yok etmek ve bölge halkının topraklarına geri dönerek huzurla yaşayacakları güvenli bir bölge oluşturmak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor. Operasyonların 4. gününde Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn ilçe merkezi, teröristlerden temizlenerek Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne girdi. Barış Pınarı kapsamında ele geçirilen ilk ilçe merkezi olan Rasulayn'da askerler, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit etmek üzere bölgeyi didik didik ediyor. Harekâtın başladığı 9 Ekim'den buyana öldürülen terörist sayısı ise 459’a ulaştı. 50'nin üzerinde PKK'lının teslim olduğu operasyonlarda 100'ü aşkın teröristin de yaralandığı belirtiliyor.

Kıymet Sezer ve Şahin Şen

SIRA TEL ABYAD'DA

Önceki gün yoğun çatışmaların yaşandığı ve dış mahallelerine girilen Rasulayn'da, ilçeye hakim noktadaki Tel Halef'in alınması sonrası şehrin kapısı TSK destekli SMO'ya açılmıştı. Dün sabah saatlerinde ilçe merkezine girerek burada hakimiyet sağlayan güvenlik güçleri, PKK'lıların inşa ettiği çok sayıda tünel buldu. Terör örgütünün sınırda büyük yığınak yaptığı yerlerden biri olan Rasulayn'ın alınması Mehmetçik ve Suriyeli muhaliflere büyük moral oldu. Buranın alınmasının ardından gözler şimdi Akçakale karşısındaki Tel Abyad'a çevrildi. Çevre köylerinin neredeyse tamamı ele geçirilen ilçe kuşatılmış durumda. İlçe kırsalındaki Ziyade, Saide, Dadad, Sert, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Şarki ve Dabaa köylerinde hakimiyet sağlandı. Suriyeli muhalifler, Tel Abyad ilçe merkezinin kapısını açacak olan El Arus'u da almak üzere.

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Rasulayn’da PKK’nın inşa ettiği kilometrelerce uzunluğunda tünel bulundu.

40 NİŞANCI AVLADILAR

ABD’nin PKK’ya verdiği Humwee tipi zırhlı araçlardan birini artık SMO savaşçıları kullanıyor.

SMO güçlerinin gireceği araziye daha önce sızarak terör hedeflerinin bombalanması için işaretleme yapan Türk özel kuvvetleri de örgütün sözde keskin nişancılarını tek tek avlıyor. Harekâtın ilk günlerinden itibaren TSK'nın 'vurmayacağını' beyan ettiği kamu binaları tepelerine gizlenerek güvenlik güçlerini hedef alan PKK nişancıları etkisiz hale getiriliyor. ABD özel kuvvetleri tarafından eğitilen ve Zagros silahlarıyla donatılan 40'ı aşkın keskin nişancının imha edildiği öğrenildi. Sözkonusu teröristler harekâtın ilk gününden itibaren Türkiye'nin sınır ilçelerini de hedef alıyordu. Çatışmada hiçbir kural tanımayan teröristlerin saldırılar için dini mekanları ve eğitim-sağlık kurumlarını üs olarak seçmesi de dikkat çekiyor. Sivil giyimli PKK'lılar, Türkiye topraklarına kilise bahçesinden havan mermisi atıp, okul ve hastanelere gizlenerek buralardan uzun menzilli silahları ateşliyor.

M4 Karayolunu gösteren harita

M4 yolunu kestik

Barış Pınarı Harekâtı'nda kritik eşik dün aşıldı. Suriye Milli Ordusu'nun en güçlü gruplarından Ahrar el-Şarkiye önceki gece sınırdan 30 kilometre derine indi. Tel Abyad ile Rasulayn'ın tam ortasından güneye inen birlikler Zeydi köyünü geçerek sabah saat 06:00'da stratejik M4 karayoluna ulaştı. Burada üslenen birlikler karayolunda arama noktası oluşturarak Münbiç-Kamışlı arasındaki en önemli bağlantı yolunu kapatmış oldu. Yola ulaşılmasının ardından doğu ve batı yönünde ilerleyerek kontrolü genişleten TSK ile SMO, hem ABD askerlerinin halen terk etmediği Ayn el-Arab'a giden ikmal hattını kesti hem de Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtta örgüte büyük darbe indirdi. Ayn el-Arab'a giden tek ikmal hattı, güneyde Sunaym üzerinden Rakka yolu kaldı. 'M4' operasyonuna çok sayıda Mehmetçik ve SMO savaşçısı katıldı. Yolun kesildiğinden habersiz durumdaki bazı PKK'lılar ise araçlarıyla geçmek istedikleri sırada kontrol noktasında durdurularak gözaltına alındı.

KÖYDE BAYRAK DEĞİŞTİ

M4 karayolu, terör örgütü PKK'nın Fırat nehrinin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik yol bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. PKK, sözkonusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyordu. Yolun ele geçirilmesinin ardından, PKK'nın zorla silah altına aldığı Araplardan yüzlercesi bölgeden kaçtı. Stratejik önemdeki M4 yolu üzerinde bulunan Zeydi köyünde Arap halk, PKK'yı bölgelerinden çıkarıp Suriye Milli Ordusu bayrağı astı. Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda nüfusun büyük bölümünü Araplar oluşturuyor.