Devlet başkanları Netanyahu'ya kin kusuyor: 'Hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak'

İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti. Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "İsrail ile bir sorunumuz yok. Netanyahu hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak." diye konuştu.