Devlet başkanları Netanyahu'ya kin kusuyor: 'Hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak'

08:4215/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
AA
İsrail, Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda 20 bin 179'u çocuk olmak üzere 67 bin 173 kişiyi katletti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail ile değil Netanyahu hükümetiyle sorunları olduğunu bildirdi. ''Netanyahu hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak'' diye konuşan Silva'nın yanı sıra Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Netanyahu ile ilgili şöyle konuştu: "Gazze'de öldürülen 20 bin çocuk insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçların faili yargılanmalıdır, aksi takdirde insanlık barbarlığa sürüklenecektir."

İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti. Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "İsrail ile bir sorunumuz yok. Netanyahu hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak." diye konuştu.




'İSRAİL NAZİ KULÜBÜ DEĞİL'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk suçlamalarına değinerek, "Her ülkenin adaleti saygı görmelidir. İsrail'in adaletine de saygı duyulmalı. İnsanlığa yön verecek olanlar, Nazi mahkumlarının oluşturduğu bir kulüp değildir." ifadelerini kullandı.


'YARGILANMALIDIR!'

Gazze'deki İsrail saldırılarını hatırlatan Petro, "Gazze'de öldürülen 20 bin çocuk insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçların faili yargılanmalıdır, aksi takdirde insanlık barbarlığa sürüklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.



