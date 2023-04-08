Dolardan kaçış başladı: Amerikan araştırma kurumundan çarpıcı analiz

ABD’nin küresel piyasadaki dolar hegemonyasının tartışıldığı şu günlerde, ülkenin önde gelen finans analiz kurumlarından American Institute for Economic Reserch (AIER), çarpıcı bir rapor yayınladı. 4 nisan tarihli çalışmada Amerikan araştırma kurumu “dolardan kaçış trendinin başladığına” dikkat çekti. ABD’nin son yıllardaki para politikalarına eleştirel yaklaşan AIER, doların piyasa üstündeki hakimiyetinin kırılmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti. Tarafsız ve ülke politikaları ile yönlendirilemeyen bir para birimi ihtiyacının uzun süredir konuşulduğuna dikkat çeken kurum, “İran ve Rusya’nın SWIFT gibi dolar bazlı ticaret sistemlerinden çıkarıldıktan sonra yaşadığı derin ekonomik bozulma, birçok ülkeyi acil durum planlarına yöneltti” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda Hindistan’ın Malezya ile Rupi üzerinden ticarete başladığı, Suudi Arabistan ve diğer enerji ihracatçılarının dolardan uzaklaştığı, hatta Fransa ve Çin arasında yuan cinsinden ilk LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticareti yapıldığı kaydedildi.