Dünyanın en zengin 3’üncü adamı tüm servetini bağışladı: Warren Buffett mirasını neden ailesine bırakmıyor?

'Omaha kâhini' lakaplı Amerika'nın en ünlü işadamı Warren Buffett konuyla ilgili yazdığı mektupta servet hanedanlığı yaratmak istemediğini ve servet hanedanlıklarının kişisel gelişimi zayıflatıp ilişkileri karmaşık hale getirebileceğini belirtti. Mektupta "Bir hanedan yaratmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak hiç istemedim. Üçünü de çok iyi tanıyorum ve onlara tamamen güveniyorum. Gelecek nesiller ise başka bir mesele" ifadelerini kullandı.





Daha önce servetinin yüzde 99'unu bağışlama sözü veren efsanevi yatırımcı Buffett son olarak hayır işlerini denetlemek üzere üç bağımsız vekil tayin etti. Söz konusu 3 kişi, Buffett'ın 71, 69 ve 66 yaşlarındaki çocuklarının mirasını hayır işleri için dağıtmadan vefat etmeleri durumunda, dağıtımın tamamlanmasından sorumlu olacak.









Mirasını neden çocuklarına bırakmadı?

Buffett bunun yanında ailesine ait dört vakfa 1.1 milyar dolarlık Berkshire Hathaway hissesi daha bağışladığını da açıkladı.





Omaha kâhini, servetini neden 3 çocuğuna bırakmadığına dair yaptığı açıklamada, 'servet hanedanlıklarının' kişisel gelişimi zayıflatabileceğini, ilişkileri karmaşık hale getirebileceğini ifade etti. Bunun yanında gelecek nesillerin bu serveti nasıl yöneteceklerinin öngörülemez olmasının toplumsal belirsizliklere yol açabileceğini söyledi.





Buffett 2 gün önce yayımladığı mektubunda “Bir hanedan yaratmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak hiç istemedim. Üçünü de çok iyi tanıyorum ve onlara tamamen güveniyorum. Gelecek nesiller ise başka bir mesele. Değişen hayırseverlik ortamında olağanüstü bir servetin dağıtımıyla başa çıkmak için sonraki nesillerin önceliklerini, zekâlarını ve sadakatlerini kim öngörebilir ki” açıklamasında bulundu.









"Maddi açıdan rahat olmayı seviyorlar ama zenginlikle meşgul değiller"

2006 yılından bu yana dört aile vakfına yıllık olarak bağışlarda bulunan Buffett çocuklarının yöneticilik becerilerine ve hayırseverlik tutkularına yıllar içinde güçlü bir güven duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“2006-2024 dönemi, her bir çocuğumu iş başında gözlemleme fırsatı verdi ve büyük ölçekli hayırseverlik ile insan davranışları hakkında çok şey öğrendiler. Maddi açıdan rahat olmayı seviyorlar ama zenginlikle meşgul değiller. Bu değerleri öğrendikleri anneleri, onlarla gurur duyardı . Ben de gurur duyuyorum.”









Servetini bağışlayacağını söylemişti

Buffett ayrıca dört aile vakfına yaklaşık 1,14 milyar dolar değerinde Berkshire hissesi, yani 1.600 adet A sınıfı hisse bağışladı. CNN haberinde "Buffett ayrıca şirketinin 1.600 adet A sınıfı hissesini 2,4 milyon adet B sınıfı hisseye dönüştüreceğini açıkladı. CNN'in haberine göre bu hisselerden 1,5 milyonu merhum ilk eşinin adını taşıyan Susan Thompson Buffett Vakfı'na ve 300 bini çocuklarının yönettiği üç vakfa bağışlanacak. Hepsi yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde" ifadelerini kullandı.





Buffett, 150 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetini istikrarlı bir şekilde bağışlama sözü vermişti. Geri kalanının da ölümünden sonra bağışlanacağını söylemişti.





Warren Buffett 1952 yılında 22 yaşındayken Susan Thompson ile evlendi. Bu evlilikten Susie, Howard ve Peter isimli 3 çocukları oldu. Çift, 1977 yılından itibaren ayrı yaşasalar da Thompson'ın 2004'teki vefatına kadar evli kaldılar.





Hissedar mektubunda hayat dersleri de var