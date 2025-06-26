Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Düşen Air India uçağının kara kutularından veri çıkarıldı

Düşen Air India uçağının kara kutularından veri çıkarıldı

15:2026/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Air India uçağı
Air India uçağı

Hindistan'da, 12 Haziran'da düşen Air India uçağının kara kutularından verilerin "güvenli bir şekilde" çıkarılabildiği bildirildi.

New Indian Express
gazetesinin Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, soruşturma ekiplerinin, kaza yapan uçağın kara kutularından "veri çıkarma sürecini güvenli şekilde" başardığı ve cihazların "bellek modülüne" erişebildiği belirtildi.

Haberde,
"Analiz devam ediyor. Bu çabalar, kazaya yol açan olayların sırasını yeniden oluşturmayı, havacılık güvenliğini artırmak ve gelecekteki olayları önlemek için katkıda bulunan faktörleri belirlemeyi amaçlıyor."
ifadesi kullanıldı.

Uçağın kara kutuları, kazadan birkaç gün sonra ele geçirilmişti.


Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.


Uçağın düşmesi sonucu 229 yolcu ve 12 kişilik mürettebat ile yerleşim bölgesindeki 29 kişi yaşamını yitirmişti.




#Boeing
#düşen uçak
#Hindistan
#kara kutu
#New Indian Express
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) isteğe bağlı personel atamaları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?