Ekranlarda 35 Türk dizisi Türkçe kursunda 30 bin kişi: Balkan sokaklarında Türkçe replikler

‘Tercihim Türkçe Projesi’ ile Bosna Hersek ile Türkiye’de 140 okul ‘kardeş okul’ olurken öğrenci hareketliliği kapsamında ise 2 bine yakın öğrenci Bosna’dan Türkiye’ye, 400’den fazla öğrenci de Bosna’ya gitti.

30 BİN ÖĞRENCİNİN İKİNCİ DİLİ

Proje kapsamında Türkçeyi seçen tüm öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmekte. 5. sınıfın son döneminde 2. yabancı dil seçimi yapacak olan öğrencilerin Türkçeyi seçmelerini sağlamak amacıyla yıl içinde şiir, şarkı, kompozisyon tekerleme faaliyeti gerçekleştiriliyor. 2020 yılında 164 okulda, 2021 yılında 153 okulda, 2022 yılında 165 okulda, 2023 yılında 174 okulda, 2024 yılının ilk ders dönemi de dâhil olmak üzere 30 binden fazla öğrenci eğitim aldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyette bulunan üç merkezinden isteyen kişi Türkçe kitabı ücretsiz alabiliyor. Türkçeye ilgisi olan kişilere desteğini veren Enstitü. Bosna-Hersek’te birçok faaliyeti öğrencilere ücretsiz sunuyor.

TÜRK DİZİ REPLİKLERİ REVAÇTA

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, Bosna-Hersek’te 35 Türk dizinin televizyonlarda yayında olduğuna dikkat çekti. Dizilerden etkilenen yüzlerce kişinin Türkçeye merak sardığını belirten Yaman, Türk dizilerinin repliklerinin Bosna sokaklarında yankılandığını kaydetti. Yaman, “Pazarda dizilerdeki replikleri söylüyorlar. Ezel popülerken ‘Dayı’ diyorlardı. Dublaj sanatı burada yok ve hep altyazı var. Kulak dolgunluğu çok oluyor ve dili daha rahat öğreniyorlar. Dizi izleyerek Türkçe öğreniyorlar. Belli seviyeye gelenlere çeviri atölyeleri yapıyoruz. Beş Türkoloji bölümü var. Üniversite öğrencilerin Türk müziklerine ilgisi çok” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, 70’ye yakın ülkede 88 merkezi bulunan Enstitünün ilk merkezinin Bosna-Hersek açıldığını hatırlattı.

BOSNA’DA 3 AYRI MERKEZ

Bosna-Hersek’de Yunus Emre Enstitüsünün 3 merkezi bulunuyor. Başkent Saraybosna, Mostar ve Foynista şehirlerinde yer alıyor. Enstitülerde iş birliği ve protokoller yapılarak Türkçe eğitim yayınlaştımaya çalışıyor. 2011 yılında kurulan Foynitsa Enstitüsünde kuruluşundan günümüze kadar kültür merkezinde Türkçe kurslarına katılan öğrenci sayısı binden fazla olarak dikkat çekiyor. 2014 yılında kurulan Mostar Enstitüsü kuruluşundan günümüze türkçe kurslarına katılan ve tercihim türkçe projesine katılan öğrenci sayısı binden fazla. Mostar’daki merkez tarihi bir binada yer alırken içerisinde tarihi bir cami ve mostar köprüsüne manzarası bulunuyor. Merkezin tarihi mostar köprüsüne 1 dakikalık bir mesafede yer alıyor. Saraybosna’daki merkez ise içerisinde sosyal tesis, kütüphaneyi ve internet ağını barındırıyor. Oldukça merkezi bir yerde bulunan enstitü tramvaya yürüme mesafesinde.

BAKLAVA, KAVURMA VE TÜRKÇE ŞARKILAR...

Çocuk şenliği etkinlikleri kapsamında, GSB’nin kamp liderleri öğrenciler ile ilgilendi. 3 gün süren etkinliklerde baklava, kavurma, pilav ve cacık dağıtıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı Aslanbek Sultanbekov konseri düzenlenirken, Mostar’da ‘Hırvat Geleneksel Elbiseleri Osmanlı Türk Etkileri’ sergisi yapıldı. Çocuk etkinliğine 6 bin öğrenci katıldı. Zenica şehrinde her yerde Türk ve Bosna bayrağı dalgalandı. Çocuklar, Bosna-Türkiye sloganı atarken Türkçe şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Türkçe artık dünya dili

Seçmeli ya da zorunlu olarak Bosna Hersek, Gürcistan, Romanya, Polonya, Karadağ, Arnavutluk, Ukrayna, Ürdün ve Kosova’da yabancı dil dersi olarak ilkokul ve ortaokul düzeylerinde Türkçe okutuluyor. Türkçe Macaristan, Fas, Hırvatistan, Tayland ve Arnavutluk’ta da seçmeli yabancı dil dersi olarak üniversite düzeylerinde okutuluyor.

Dünyada ilk ikide

Yunus Emre Enstitüsü Basın ve Dijital Koordinatörü Müşaviri Ahmet Can Turgut, “Türkiye’nin film ve müzikleriyle Güney Kore’den sonra en popüler kültür treni haline geldi” dedi.

Türkçe seviye terfi sebebi

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yalçın, “Dizilerdeki karakterlere ilgi duyuyorlar. Motivasyonları çok farklı. Özbekistan’daki motivasyon kamu görevlileri Türkçe seviyelerini bizim seviyelirimizle ispatlayabilirse daha yüksek kamu görevlisi olarak çalışabilmekte’’ açıklamasında bulundu.

Macaristan kreşinde Türkçe

Yunus Emre Enstitüsü Bosna-Hersek Müdürü ve Balkanlar Koordinatörü Mehmet Akif Yaman Macaristan’da Türkçe kreşler de olduğunu belirtti. Yaman, “Onu ilkokul düzeyine çıkarmaya çalışıyoruz. Beş yıl sonra birinci yabancı dil olarak Türkçeyi konuşmaya başlayacağız inşallah bazı ülkelerde’’ açıklamasında bulundu. 11’nci ‘Çocuk Şenliği’ hakkında bilgi veren Yaman, ‘’Türkiye’nin yurtdışında yaptığı en büyük etkinlik ve 11’incisi gerçekleşecek bu etkinlik.120 otobüsle geliyorlar, 6 bin çocuk gelecek. Buradaki yerel belediyelerle işbirliği yapıyoruz. En sonunda profesyonel sanatçıları çıkarıyoruz, balkanların starlarını çıkarıyoruz’’ dedi.







