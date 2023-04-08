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Dünya

Eli boş döndü: CIA’dan Riyad’a gizli ziyaret

Çin arabuluculuğu ile gerçekleşen İran Suudi Arabistan normalleşmesi sonrası tepkisi merak edilen ABD’den Riyad’a hafta başında gizli bir ziyaret yapıldığı ortaya çıktı.

Dış Haberler
04:00 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muhammed bin Selman (solda,) William Burns.

Muhammed bin Selman (solda,) William Burns.

ABD'den Riyad'a geçtiğimiz hafta gizli bir ziyarete yapıldığı öğrenildi. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre CIA direktörü William Burns, hafta başında Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ülkenin de facto yöneticisi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CIA direktörünün Veliaht Prens’e, Suudi Arabistan’ın İran ve Suriye ile ilişkileri normalleştirmek gibi dış politika adımları karşısında “kör noktada” bırakıldığını hissettiği mesajını verdiği belirtildi. Burns’ün iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımını da gündeme getirdiği görüşmede, Washington’ın bölgesel gelişmelerin dışında utulmaktan duyduğu hayal kırıklığını da ilettiği kaydedildi. Haberde Veliaht Prens’in CIA direktörüne verdiği cevap verilmezken, perşembe günü, İran ve Suudi Dışişleri Bakanlarının, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanıyla birlikte poz vermesi ve ortak deklarasyona imza atması, Burns’ün ziyaretten “eli boş döndüğü” yorumuna neden oldu. ABD yönetiminin Çin arabuluculuğu ile ilan edilen Tahran-Riyad yakınlaşmasına karşı temkinli açıklamalar yapmaları dikkati çekmişti.





#Suudi Arabistan
#ABD
#CIA
7 dakika önce
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