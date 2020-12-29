Dünya Ermeni işgalinden kurtarılan Terterde skandal harita Türkiyenin şehirlerini de kattıkları planları ortaya çıktı
ASYA

Ermeni işgalinden kurtarılan Terter’de skandal harita: Türkiye'nin şehirlerini de kattıkları planları ortaya çıktı!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter'de skandal bir harita bulundu. Terter’deki bir karakolda bulunan skandal haritada; Türkiye’nin doğusu, Azerbaycan’nın güney toprakları, Suriye, Irak ve İran’ın kuzeyi Ermenistan toprakları gibi gösterildi.

Haber Merkezi İHA
Terter’de skandal bir harita bulundu.
Terter’de skandal bir harita bulundu.

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım’da Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlandı.

PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Zaferin ardından Ermenilerin, işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı. İşgalden kurtarılan Terter’in Sugovuşan köyünde Ermeni dilinde yazılmış kitabın içinde ilginç bir harita bulundu.

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Söz konusu haritada, Türkiye’nin doğudaki Iğdır, Kars, Van, Erzurum, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır şehirleri “Büyük Ermenistan” toprakları gibi gösteriliyor. Türkiye’nin yanı sıra Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan’ın güney toprakları Gence, Tovuz, Kazak ve Lenkeran gibi büyük şehirlerin de Ermenistan topraklarına dahil edildiği skandal haritada; İran, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak toprakları da Ermenistan sınırları içinde yer alıyormuş gibi gösterilmiş.

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