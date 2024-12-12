Esed gitti Sıra YPG'de: Arap güçleri sahaya indi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla Suriye’de faaliyet gösteren ABD destekli terör örgütü PKK/PYD için yolun sonu göründü. Örgüt, Fırat Nehri'nin doğusunda Arap aşiretlerinin harekete geçmesiyle ilk kez Deyrizor il merkezinin de ötesinde alan kaybederken, PKK/PYD ile iş birliğine girmek zorunda kalan Arap güçlerinden bazıları da saf değiştirdi. Suriye'de Baas rejiminin silahlı gruplarca devrilmesiyle ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde ilk kez büyük gerilime yaşıyor.





PETROL SAHALARI GERİ ALINDI

Deyrizor il merkezi, Meyadin ve Elbukemal ilçelerinin kontrolünü sağlayan Arap aşiretleri, Fırat'ın doğusunda kalan Deyrizor topraklarında da ilerleme kaydetti. PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusuna iten Arap aşiretleri, Hecin, Şaafe, Bahra, Granij, Ebu Hamam, Ziyban, Tayyane, Dernaç, Ebu Cerdub gibi yerleşimler ile Et-Tim Petrol Sahası'nı teröristlerin işgalinden kurtardı. Bölgedeki yerel Arap güçlerinden, ABD desteği nedeniyle örgütle iş birliği yapmak zorunda kalan bazı gruplar örgütten ayrılıyor.





BİRÇOK KİŞİ SAF DEĞİŞTİRDİ

PKK/YPG saflarında Araplardan oluşan "Deyrizor Askeri Meclisi"nden birçok kişi saf değiştirdi. Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı. Şam'ın kuşatılması ve Beşşar Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başlamıştı.





Gerekirse taşla sopayla savaşırız

Deyrizor’dan PYD/YPG’yi kovan yerel aşiretler Suriye’de diğer bölgelerde de bölücü örgütü çıkarmakta kararlı. Suriyeli 60 aşiret ve 20 kabilenin katılımıyla kurulan Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi Konseyi, terör örgütlerine karşı sahaya indi. Konsey Başkanı Şeyh Rafi Racu Ebu Ukle, Suriye'de aşiretler olarak kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını ifade etti.

Rafi Racu Ebu Ukle





ÇÖZÜLME HIZLANACAK

Yeni Şafak'a bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebu Ukle, "Esed'in yanında olan ve Esed'in destek verdiği PKK/PYD'nin ülkemizden gitmesini istiyoruz. Savaşacağız, savaşarak ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız olmasa bile taşlarla, ellerimizle savaşacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan Deyrizor'da aşiretlerin desteği ile şehir merkezini ele geçiren SMO, köyleri de temizlemeye başladı. Sırrin ve Karakozak Bölgesi'nde varlık gösteren aşiretlerin desteğiyle Fırat'ın doğusunda da çözülmenin hızlanacağı belirtiliyor.





SMO İLE BERABERİZ

Aşiretlerin özellikle Fırat'ın doğusunda terör örgütüne karşı birlik olduklarını dile getiren Ukle, "PKK/PYD bölgedeki en tehlikeli düşmanımız. PKK'ya yardım geliyor, dış ülkelerden çok destek geliyor. Ülkemizi hiçbir işgalciye bırakmamak için Suriye Milli Ordusu ile birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.





5 BİN KİŞİ ÖRGÜTTEN AYRILDI

Suriye'de 3 oğlunu Esed rejimine karşı şehit veren Ukle, "Silahımız olmasa bile bir insan yeter bize. Aşiretimize mensup 20 bin savaşacak üyemiz var. Yurt dışında bulunan ve eli silah tutan tüm Suriyelileri ülkelerine mücadeleye bekliyoruz. Haseke ve Rakka'nın da terör örgütünün elinden kurtulmasını istiyoruz" dedi. Ukle, Deyrizor'da PKK/YPG saflarında bulunan 5 bin kişinin çekildiğini de sözlerine ekledi.



