Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 'adaleti yanıltmaya teşebbüsten' dava talebi

Fransa'da savcılık Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "suç örgütü kurmak" ve "tanığı manipüle etme" suçundan dava açılmasını talep etti. Sarkozy ile ilgili, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" öne sürüldü.
Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti
Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülmüştü.
İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.
Sarkozy'nin Takieddine'ye, kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için farklı kişiler aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.
75 yaşındaki Takieddine, 23 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.
Sarkozy, karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.
Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 20 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.