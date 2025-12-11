Depremde 19 kişiye mezar olmuştu: Fazilet Apartmanı davasında sanıklara 22 yıl hapis talebi

"Akın Y. ve Ferihan Y. bir kez bile sanık koltuğunda oturmadı. Ailemden 3 kişi öldü. Raporlarda fırınla ilgili tek bir şey yok. Bu nasıl bilirkişi raporu? Artık hayatıma dönmek istiyorum. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzyılın adalet kararının çıkmasını istiyoruz. Annemden geriye kalan tek şey saç tokası. Ayrıca yanlış bir bilgi dolaşıyor, fırın B Blok'ta değil A Blok'tadır."