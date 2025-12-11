Yeni Şafak
Depremde 19 kişiye mezar olmuştu: Fazilet Apartmanı davasında sanıklara 22 yıl hapis talebi

17:2311/12/2025, Perşembe
AA
Mahkeme heyeti, davayı 20 Mayıs 2026'ya erteledi.
Mahkeme heyeti, davayı 20 Mayıs 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş'ta 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mahmut Oktay H, binanın A Blok'unun yıkıldığını, B Blok'un ise ayakta kaldığını belirterek bilirkişi incelemelerinin yeterli yapılmadığını savundu.

Sanık Mahmut Oktay H,
"Fazilet Apartmanı'nda fırın, fırın bacası ve un stoku bulunan A Blok yıkılmış, B Blok ise yıkılmamıştır. Dolayısıyla B Blok'un neden yıkılmadığı göz ardı edilmemiştir. Ancak yıkılmayan blokta bilirkişi heyetince inceleme yapılmamıştır"
dedi.
Depremde ikiz bebeklerine hamile olduğunu ve 9 yaşındaki kızını kaybettiğini söyleyen müşteki N.S., tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek,
"Bizim bina yıkıldı ama hemen yanındaki bina yıkılmadı. Bunun nedenini merak ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Müşteki G.S.K. ise sanıkların duruşmalara katılmamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Akın Y. ve Ferihan Y. bir kez bile sanık koltuğunda oturmadı. Ailemden 3 kişi öldü. Raporlarda fırınla ilgili tek bir şey yok. Bu nasıl bilirkişi raporu? Artık hayatıma dönmek istiyorum. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzyılın adalet kararının çıkmasını istiyoruz. Annemden geriye kalan tek şey saç tokası. Ayrıca yanlış bir bilgi dolaşıyor, fırın B Blok'ta değil A Blok'tadır."

Mahmut Oktay H.'nin avukatı ile müşteki avukatları, dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Mahmut Oktay H, Akın Y. ve Ferihan Y'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 20 Mayıs 2026'ya erteledi.




#6 Şubat 2023 depremleri
#Duruşma
#Fazilet Apartmanı
#Kahramanmaraş
