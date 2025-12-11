Depremde 19 kişiye mezar olmuştu: Fazilet Apartmanı davasında sanıklara 22 yıl hapis talebi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş'ta 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. duruşmaya katılmadı.
Duruşmada savunma yapan sanık Mahmut Oktay H, binanın A Blok'unun yıkıldığını, B Blok'un ise ayakta kaldığını belirterek bilirkişi incelemelerinin yeterli yapılmadığını savundu.
Müşteki G.S.K. ise sanıkların duruşmalara katılmamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:
Mahmut Oktay H.'nin avukatı ile müşteki avukatları, dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Mahmut Oktay H, Akın Y. ve Ferihan Y'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 20 Mayıs 2026'ya erteledi.