Deprem bölgesinde büyük seferberlik: 350 bininci konut yarın teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen büyük ölçekli konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AHaber'e konuk olan Bakan Kurum, “Yarın Adıyaman’da 350 bininci konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde ‘evsiz, barksız, işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız’ sözünü yerine getiriyoruz” dedi.

"Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz"

Hatay’da ise depremde yaklaşık 200 bin konut ve iş yerinin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum, “Yarınki kurayla birlikte 100 bin konutun teslimini yapacağız. Böylece verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Kurum, İskenderun Sahil Projesi gibi bölgesel düzenlemelerle şehirlerin yeniden yaşanabilir hâle getirildiğini ve vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırıldığını belirtti.

Sosyal konut projesine beş günde 3 milyon başvuru

Kurum, deprem bölgesinde yürütülen restorasyon çalışmalarına da değinerek, Kahramanmaraş’ta tarihi Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı’nın geleneksel mimariye uygun şekilde restore edildiğini ve kültürel mirasın geleceğe taşındığını vurguladı.

500 bin sosyal konut projesi hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, 5. günde yaklaşık 3 milyon başvuru alındığını ve ilk teslimlerin deprem bölgesinde yapılacağını ifade etti. İstanbul’da da 100 bin konut inşa ettiklerini, buna ek olarak 15 bin kiralık konutun da vatandaşlara sunulacağını açıkladı.

"CHP, yapılan çalışmalara ve projelere dil uzatıyor"

Bakan Kurum, CHP'nin yürütülen çalışmalara yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi.

“Bir parti, yapılan projelerden neden rahatsız olur ki? Depremde ağır hasar alan 11 ilde başlattığımız konut seferberliğiyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki CHP, yapılan çalışmalara ve projelere dil uzatıyor. Bunlar gerçekten çirkin saldırılar.” ifadelerini kullandı.

Kurum, ayrıca, “Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Devlet burada; İskenderun’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta… Türkiye Cumhuriyeti, dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koydu” diyerek yürütülen çalışmaların başarısını vurguladı.







