'Yüzyılın Konut Projesi' 9 milyon kişiye gelir kaynağı sağlayacak

"SEKTÖRÜN CAN SİMİDİ OLACAK"





Karslıoğlu, Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan projenin 2 yıl içinde 9 milyon kişiye gelir sağlayacağını belirtti. Karslıoğlu, “Bu proje sektörümüze can simidi olacak. 38 milyon metrekarelik inşaatlarımız, sektörlerimizin arkasındaki lokomotif olan 200 kalem sektörü canlandıracak. Her vilayetteki organize sanayi bölgelerinde diğer müteşebbisler, imalatçılar ve paydaşlarımız çalışacak. Yeni iş kolları açılacak ve bu sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü yeniden ayağa kalkacak. İstihdam konusunda paydaşlarla birlikte 9 milyon kişi demek, ülkemizin yaklaşık yüzde 10’unun bu projede görev alacağı anlamına geliyor. Bu proje, ülke ekonomimize ve vatandaşlarımıza çok büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.