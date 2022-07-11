Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

Japonya’da geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Tetsuya Yamagami’nin ifadedesinde, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan Soka Gakkoi’yi Japonya’ya ilk olarak Abe’nin eski başbakan olan dedesi Nobusuke Kishi’nin getirdiğine inandığını söyledi.

Soruşturma kaynakları, zanlının Abe’nin dedesine olan kini nedeniyle torununu hedef almış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Japonya basını ise 1957-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Kishi’nin söz konusu dini grupla bağlantılı bir siyasi yapının kuruluş aşamasında yer aldığına dikkat çekerken, buna rağmen Abe’nin dedesinin grubun ülkede faaliyet başlatmasına öncülük eden isim olduğuna dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

OYNAT 00:20 Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe suikastının en net görüntüleri Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uğradığı silahlı saldırı anına dair en net görüntü ise böyle kaydedildi.

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Silahı nasıl yaptığı ortaya çıktı

Öte yandan, Abe’nin katil zanlısının saldırıda kullandığı el yapımı silahı nasıl ürettiği de ortaya çıktı. Eski bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan zanlı Yamagami’nin ifadesinde sosyal medyada paylaşılan ilgili içerikleri izleyerek 2 borudan oluşan silahı ürettiğini söylediği öğrenildi.

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FOTOĞRAF 10 Silahlı saldırgan arkasından yaklaştığı sırada toplanan kalabalığa hitap ediyordu.<br> Cuma günü yaşanan trajik olay şu şekilde gelişti:<br> Kampanya etkinliği ülkenin güneyindeki Nara kentindeydi. 67 yaşındaki Abe, bir tren istasyonu dışında Kei Sato isimli siyasetçi adına kampanya konuşması yapıyordu.<br> Sato, 10 Temmuz'da Parlamento'nun üst kanadının seçimleri aday isimlerden biriydi.<br> Üstteki fotoğraf Abe'yi alkışlar arasında konuşmasını yapacağı kürsüye çıkarken gösteriyor. Ancak o anda çevresindekiler, arkadaki siyah kemerli bir çanta takan kişiden haberdar değiller.<br> Yerel saatle 11.30'da, Abe konuşmasına başladıktan dakikalar sonra bu kişi birkaç adım ilerliyor ve elindeki silahı ateşliyor. Abe'nin kanlar içinde yere düştüğü açıkça görülüyor<br> Dehşet içindeki izleyiciler yere eğilirken, güvenli görevlileri 41 yaşındaki zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Kaçma girişiminde bulunmayan zanlı yere zorla yatırılarak gözaltına alınıyor.<br> Aynı anda izleyiciler kanlar içindeki Abe'ye ilk müdahaleyi yapıyor. Yerel medya, Nara Üniversite Hastanesi'ne helikopterle kaldırılan Abe'nin saldırıdan dakikalar sonra konuşabilir durumda olduğunu ancak sonrasında bilincini kaybettiğini bildiriyor. Japon siyasetçi hastaneye ulaştırıldığında kalbi atmıyordu.<br> Hayata döndürme çabaları başarılı olmadı ve saat 17.03'te ölümü açıklandı. Doktorları vücudunda iki yara olduğunu, atar damarlarından birinin ve kalbinin zarar gördüğünü aktardılar. İki yaranın da derin olduğu ve ölümün kan kaybı nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Ameliyatta kurşuna rastlanmadığı da belirtildi.<br> EL YAPIMI SİLAH<br>Görgü tanıkları, zanlının büyük bir silah taşıdığını ve Abe'ye arkadan iki el ateş ettiğini ifade ediyor. El yapımı olduğu ifade edilen silaha el koyuldu ve zanlı gözaltına alındı. Japonya'daki silah yasalarının sıkılığı kişilerin bunları elde etmesini aşırı güç kılıyor. Zanlı Nara'da yaşayan Tetsuya Yamagami olarak açıklandı. Japon medyası, zanlının eski bir deniz subayı olduğunu aktarıyor. Yamagami ilk sorgusunda Abe'den 'memnun olmadığını' ve öldürme niyeti taşıdığını söyledi. Medyadaki haberlere göre şüphelinin evine bomba imha ekipleri baskın yaptı.<br> Şinzo Abe suikasti nasıl gerçekleşti? A'dan Z'ye cinayet yeri Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe bir seçim kampanyası konuşması sırasında vurularak öldürüldü.

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Dünyayı şoke eden suikast

Abe’nin katili ifadesinde, annesinin yüksek miktarda bağış yaparak iflas etmesinden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe’yi hedef aldığını açıklamıştı.

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