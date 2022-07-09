Dünya Abe suikastı zanlısı Siyasi amacım yoktu
ASYA

Abe suikastı zanlısı: Siyasi amacım yoktu

Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldürdüğü belirtilen Yamagami Tetsuya siyasi amacının olmadığını savundu. Gözaltındaki Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğunu düşündüğü için hedef aldığını iddia etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Şinzo Abeye ateş eden saldırgan kim? Neden öldürdü? Hangi silahla ateş etti?
Yamagami Tetsuya.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Yamagami Tetsuya, Abe'yi, kin duyduğu bir grupla ilişkili olduğu düşüncesiyle öldürdüğünü öne sürdü.

  • Japon devlet medyasında yer alan haberlere göre, polisin eylemin hemen ardından gözaltına aldığı Yamagami ifadesinde, eyleminin Abe'nin siyasi düşüncelerine karşı bir kinden kaynaklanmadığını iddia etti.

Yamagami, saldırıyı Abe ile bağlantılı olduğuna inandığı "belirli bir örgüte" yönelik kini nedeniyle gerçekleştirdiğini savundu.

Kyodo'nun haberinde ayrıca, soruşturmayı yürüten müfettişlerin, Yamagami'nin ifadelerinden dini bir gruba gönderme yaptığı izlenimi edindikleri bilgisine yer verildi.

Diğer yandan, bazı Japon haber kaynaklarında, Yamagami’nin polise verdiği ifadede hedefindeki kişinin bir dini grubun üst düzey ismi olduğunu söylediği de iddia edildi.

Saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40x20 santimetre ebatında olduğunu açıklayan polis, zanlının Abe'nin programına internetten ulaştığını söylediğini aktardı.

Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe suikastının en net görüntüleri
OYNAT 00:20
Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe suikastının en net görüntüleri
Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uğradığı silahlı saldırı anına dair en net görüntü ise böyle kaydedildi.

Saldırgan kimdir?

41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, saldırıyı gerçekleştirdiği Nara kentinde yaşıyor. 2005 yılına kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde üç yıl boyunca görev yaptı. Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev yaparken silah eğitimi konusunda ciddi bir eğitim aldı.

Nasıl bir silahla saldırı gerçekleşti?

Polis, Yamagami'nin Şinzo'yu boynundan 10 feet (1 feet 30,48 santimetre) uzaklıktan vurduğunu açıkladı.

Saldırıda kullanılan silahın el yapımı olduğu, siyah bantla ahşap bir tahtaya tutturulmuş iki metal parçadan üretildiği ortaya çıktı. Polisin daha sonra saldırganın evinde yaptığı aramada patlayıcı madde ele geçirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı

Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
DÜNYA
Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kilometrelerce araç kuyruğu

Kilometrelerce araç kuyruğu

​43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği sürüyor.
Ayasofya Camii doldu taştı

Ayasofya Camii doldu taştı

Kurban Bayramı namazı için binlerce kişi akın etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı

​'Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum'
'Siyasi amacım yoktu'

'Siyasi amacım yoktu'

​Abe suikastı zanlısının ifadesi ortaya çıktı.
Savaş yeni başlıyor

Savaş yeni başlıyor

​Putin'den tehdit gibi açıklama.
Bizi dört gözle bekliyorlar

Bizi dört gözle bekliyorlar

Türk yardım kuruluşları hayırseverlerin kurbanını milyonlarca mazluma ulaştıracak.

10 yıl sonra bir ilk

10 yıl sonra bir ilk

​Almanya Bosna Hersek'e asker gönderiyor.
Şehit babaya veda

Şehit babaya veda

​3 oğlu birlikte saf tuttu.

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

​Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat: Buna hazırdık.
Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Erdoğan Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.
FETÖ silah ticareti yapıyor

FETÖ silah ticareti yapıyor

Silahları Suriye'ye gidiyor.
Erdoğdu geri dönebilir

Erdoğdu geri dönebilir

​Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı.
Anlaşma sonlandı

Anlaşma sonlandı

​Elon Musk Twitter'dan vazgeçti.
Türkiye gaza bastı

Türkiye gaza bastı

​Petrol üretiminde yeni rekor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.