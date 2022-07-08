Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Shinzo’ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Dışişleri Bakanlığı daha sonra hayatını kaybettiği haberi gelen Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo için taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Shinzo’nun ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz."

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DÜNYA Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti



