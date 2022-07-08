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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe’ye yönelik bugün gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik kınama mesajı yayımladı. Bakanlıktan daha sonra hayatını kaybeden Şinzo Abe için de taziye açıklaması yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Shinzo’ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Dışişleri Bakanlığı daha sonra hayatını kaybettiği haberi gelen Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo için taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Shinzo’nun ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz."

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