Eylemler Gazzelilere umut oluyor

İşgalci İsrail ordusunun aylardır sürdürdüğü vahşi bir soykırıma maruz kalan Gazzeliler, Refah Sınır Kapısı’na doğru düzenlenen Küresel Gazze Yürüyüşü’nü gözyaşlarıyla takip ediyor. Gazzeliler, “Sizler adaletin nişanelerisiniz. Attığınız her adım bize nefes oluyor” diyerek dünyaya seslendi. Düzenlenen yürüyüşe hakkındaki duygu ve düşüncelerini Yeni Şafak’a anlatan Gazze halkı, kitlesel eylemlerin kendilerine güç verdiğini belirterek, “Bu zulmü halkların sesi bitirecek” mesajını verdi. Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yaşayan Hayr Sencer, “Yaşadığımız soykırımı dünya canlı canlı izlerken sınırın diğer ucunda bizim acımızı hisseden ve bu acıları durdurmak için onurlu bir şekilde harekete geçen kardeşlerimiz var. Madleen gemisinde de küresel yürüyüşte de emin olun çok büyük etkiler oluşturuyorsunuz. Bizler burada yalnız olmadığımızı hissediyoruz işgalciler ise zayıflıklarını hissediyor” dedi. Gazze’deki El-Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servisi Müdürü Dr. Muhammed Reyyan da “Devletlerden bu savaşı durdurmalarını bekledik ama ne yazık ki hiçbir adım atılmadı. Buna karşın halkların vicdanı dimdik ayakta. Bugün Refah Sınır Kapısı’na doğru binlerce vicdan sahibi insanın yürüdüğünü görmek, bize insanlığın hala var olduğunu gösteriyor. O insanların bizim için attığı her adım, burada bizlere nefes oluyor. Devletler sessiz kalabilir, ama inanıyoruz ki bu zulüm halkların sesiyle bir gün sona erecek. Bizim için mücadele eden herkese yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.