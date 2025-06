YTÜ’de Gazze yürüyüşü: Yaşanan sessizliğe razı değiliz

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, yaptığı açıklamada, “İnsanlığın ortak sorumluluğu haline gelen Gazze, sistematik bir yıkımla ve insanlığa karşı işlenen suçla karşı karşıya. Susmanın ahlâki bir seçenek olmaktan çıktığı, sessizliğin suç ortaklığına dönüştüğü bir çağın eşiğindeyiz. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, Gazze'de onlarca üniversite ve yüzlerce okul yerle bir edildi. Eğitim kurumlarının yüzde 90’ı kullanılamaz hale geldi. 12 bin 900 Filistinli öğrenci hayatını kaybederken, 785 bin öğrenci de eğitimden mahrum bırakıldı. Yine bilgiyi, düşünceyi ve umudu yaşatan 120 akademisyenin canına kıyıldı. Birleşmiş Milletler raporları bu süreci ‘scholasticide’ yani eğitim soykırımı olarak tanımlıyor. Gazze’de yaşananlar, kelimenin tam anlamıyla bir medeniyet kıyımıdır. Bu bir savaş değil, bir milletin topyekûn susturulmasıdır. Bizler, susan değil düşünen, üreten, konuşan ve harekete geçen bir akademik topluluğun parçası olarak, bu insanlık dramının karşısında vicdanlarımızı diri tutmakla, değerlerimizi korumakla ve sesimizi yükseltmekle mükellefiz. Bugün burada, yitip giden her bir yaşamın, yıkılan her bir okulun ve kesintiye uğramış her bir hikâyenin önünde saygıyla eğiliyor; eğitimin, barışın ve insanlık onurunun her şart altında korunması gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde dile getiriyoruz” dedi.