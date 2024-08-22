Fetih Hareketi kurucularından Faruk el-Kaddumi vefat etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kaddumi'nin vefatının ardından yapığı yazılı açıklamada, "Filistin için mücadele eden ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşim, arkadaşım ve yoldaşımı kaybettik." ifadelerine yer verdi.
"Filistin'e, davasına ve halkına büyük hizmetlerde bulunan sadık adamlardan birinin kaybedildiğini" kaydeden Abbas, "merhumun ailesine, mücadeledeki yoldaşlarına, hareketin mensuplarına ve Filistin halkına" başsağlığı dileklerinde bulundu.
Fetih Hareketi ve Hamas da Kaddumi'nin vefatının ardından taziye mesajları yayınladı.
Faruk el-Kaddumi kimdir?
1969'da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi, 1973'te FKÖ Siyasi Büro Başkanı, 1989'da FKÖ Dışişleri Büro sorumlusu oldu.