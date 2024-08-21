Beyoğlu'nda Filistin davasının sembolü 'Hanzala' merdivenlere resmedildi

“Bayrak yerine böyle sembolik bir görsel çizilmesi çok daha etkili”

Hanzala çizimini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar, “Filistin bayrağının çizilmesi ya da başka bir ülkenin bayrağının çizilmesi kötü bir şey. Çünkü bayrakların göklerde olması lazım; basılan yerde olmaması lazım. Bu daha iyi olmuş” ifadelerini kullandılar.





Dünyadaki hiçbir ülkenin bayrağının ayakaltına çizilmemesi gerektiğini söyleyen bir vatandaş, “Türk bayrağı da olabilir, başka ülkenin bayrağı da olabilir. Hepimizin bir tepkisi var İsrail'e karşı. Filistin'i biz de destekliyoruz ama bu destek merdivenlere bayrak çizilerek olmamalı. Çünkü insanlar burada yürüyorlar. Yine Filistin ile alakalı bayrak yerine böyle sembolik bir görsel çizilmesi bence çok çok daha etkili. Buraya gelen turistler bilsin veya bilmesin bu görsel önünde fotoğraf çekilip paylaştıklarında dünyanın her yerinde görünüyor olacak. Bence bu çok daha güzel bir etki oluşturacaktır” şeklinde konuştu.