Beyoğlu'nda Filistin davasının sembolü 'Hanzala' merdivenlere resmedildi

“Hanzala'nın yüzünün insanlığa döneceği günlere olan inancımızı tazeliyoruz”

Hanzala çalışmasını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Maalesef Filistin'de çocukluk yıllarımızdan beri içimizi acıtan görüntüler var. Dolayısıyla her gün şehitlerin olduğu, her gün çocukların öldüğü bir coğrafyanın bayrağının burada her gün binlerce insan tarafından ezilip geçilmesi bizim içimize sinmedi. Belki yapan arkadaşlar iyi niyetliydi ancak ortaya çıkan durum bizi ve kamuoyunu rahatsız etti. O nedenle biz o gün merdivenleri beyaza boyayacağımızı ve daha sonra da Hanzala'yı kalıcı olarak merdivenlere resmedeceğimizi söylemiştik. Ressam Furkan Akhan, Hanzala'yı buraya resmetti. Eline, emeğine sağlık. Ona da sordum niye Hanzala'nın sırtı dönük diye. Hanzala aslında insanlığa küsmüş. Yıllardır akan kandan dolayı, yıllardır çocuk ölümlerinin bitmediği bir coğrafyaya insanlığın sırtını dönmüş olmasından dolayı Hanzala da insanlığa sırtını dönmüş durumda. Hanzala'nın da yüzünün güleceği, yüzünü insanlığa döneceği, Filistin'de barışın olacağı ve Filistin halkının kendi ülkesinde özgürce yaşayacağı günlere olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı buradan bir kez daha iletiyoruz” dedi.