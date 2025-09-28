Yeni Şafak
Dünya
Filipinler'de muson felaketi: 26 ölü

Filipinler'de muson felaketi: 26 ölü

15:1228/09/2025, Pazar
DHA
Ülkede afetlerden yaklaşık 2,8 milyon kişi olumsuz etkilendi.
Ülkede afetlerden yaklaşık 2,8 milyon kişi olumsuz etkilendi.

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından muson yağmurları ile Ragasa, Mirasol ve Bualoi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, muson yağmurları ve tayfunların ülkenin çeşitli bölgelerinde yol açtığı sel ile heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 26’ya çıktığı, 33 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Ayrıca ülkede afetlerden yaklaşık 2,8 milyon kişinin olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.





#Filipinler
#Muson
#Afet
